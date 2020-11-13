Власти Львова разрешили роботу баров, кафе и ТРЦ, несмотря на карантин выходного дня

Львов отказался вводить карантин выходного дня.

Об этом написал мэр города Андрей Садовый в Фейсбук.

"Приняли решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин "выходного дня", у нас нет выходных. Люди имеют право на труд", - написал он.

К своему сообщению он также прикрепил копию решения Исполнительного комитета и призвал предпринимателей обращаться на горячую линию 1580 в случае, если кто-то будет пытаться помешать им вести деятельность.

"Наши юристы будут помогать защитить ваши права", - подчеркнул Садовый.

Как сообщалось ранее, в Украине вводится карантин выходного дня, который начнет действовать уже 14 ноября.

Впрочем ряд областных центров не согласились с решением Кабмина и не станут ужесточать противоэпидемические меры.