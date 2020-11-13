Власти Львова разрешили роботу баров, кафе и ТРЦ, несмотря на карантин выходного дня

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Обновлено 18:34 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Львов отказался вводить карантин выходного дня. 

Об этом написал мэр города Андрей Садовый в Фейсбук. 

"Приняли решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин "выходного дня", у нас нет выходных. Люди имеют право на труд", - написал он. 

К своему сообщению он также прикрепил копию решения Исполнительного комитета и призвал предпринимателей обращаться на горячую линию 1580 в случае, если кто-то будет пытаться помешать им вести деятельность. 

"Наши юристы будут помогать защитить ваши права", - подчеркнул Садовый. 

Как сообщалось ранее, в Украине вводится карантин выходного дня, который начнет действовать уже 14 ноября.

Впрочем ряд областных центров не согласились с решением Кабмина и не станут ужесточать противоэпидемические меры. 

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Все по теме:

Львов, Андрей Садовый, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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