Рынок в Харькове работает, несмотря на карантин выходного дня (видео)

В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу карантин выходного дня. По новым правилам, в выходные дни в стране закрываются все ТРЦ, заведения общепита, спортивные комплексы, учреждения культуры и даже рынки.

Однако харьковские предприниматели не подчинились решению Кабмина. Центральный рынок города работает в обычном режиме.

Об этом сообщает Telegram-канал Труха Харьков.

Жители города по-разному отреагировали на эту ситуацию.

Некоторым непонятно, почему местные предприниматели игнорируют рекомендации МОЗ и решение правительства. Другие защищали их.

Один из пользователей написал, что в запретах Кабмина нет ни одного слова о работе рынков, подтвердив свои слова инфографикой от правительства.

"Заболеть можно где угодно, в любом транспорте, даже придерживаясь всех карантинных мер", - написала одна из подписчиц канала.

Напомним, что один из ресторанов в Соломенском районе Киева решил продолжить работу в выходные дни. Все закончилось полицейским штурмом.