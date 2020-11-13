Днепр вслед за Львовом не вводит карантин выходного дня: что заявил Филатов

Днепр вслед за Львовом отказался от введения карантина выходного дня под предлогом того, что комиссия по Техногенной безопасности и чрезвычайных ситуациях "заболела и не имеет кворума".

Такой "намек" опубликовал у себя на странице городской глава Днепра Борис Филатов.

"Уважаемые предприниматели, как сегодня заявил Премьер-Министр: "Мэры не могут отменять того, что они не вводили". А я ничего и не отменяю. На митинги не хожу, флагами не машу, заявлений не делаю. Предпочитаю работать. Ишачить, как Папа Карло, как и все предыдущие пять лет. Тем более, эту несусветную глупость я не вводил. Которой, кстати, нет ни в одной стране мира", - написал он

Как сообщалось ранее, в Украине вводится карантин выходного дня, который начнет действовать уже 14 ноября.

Впрочем, во Львове ограничение на выходные решили обойти и объявили рабочими днями субботу и воскресенье.