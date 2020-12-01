Выступавший в Крыму Баста после отмены запрета снова собрался на заработки в Украину

Российский рэпер "Баста" (Василий Вакуленко), который неоднократно давал концерты в оккупированном Крыму и отрицал российскую агрессию по отношению к Украине, собрался с концертом в Киев.

Об этом свидетельствует афиша по продаже билетов сайта "Concert. ua".

Концерт Басты в Киеве запланирован на 25 и 26 июня 2021 года в клубе Stereo Plaza.

"В Киев Баста привезет особую программу из лучших треков. Обязательно прозвучат "Моя игра", "Сансара", "Зажигать", "На заре". Также надеемся услышать новые работы из альбома "Баста 40"", - говорится в сообщении.

Отметим, исполнитель Василий Вакуленко (Баста), неоднократно посещал аннексированный Крым, после чего даже попал в базу "Миротворца". В 2017 году ему запретили посещать Украину сроком на три года.

Однако, 31 августа 2020 года Минкультуры сняло запрет на посещение Украины для Вакуленко.