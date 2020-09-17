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Российскому рэперу Басте разрешили приезжать в Украину

Российскому рэперу Басте разрешили приезжать в Украину
Обновлено 19:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Российского рэпера "Басту", то есть Василия Вакуленко, исключили из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Басте разрешили въезжать в Украину в связи с истечением срока запрета, введенного в 2017 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

В Минкульте рассказали, что 31 августа к ним обратилась Служба безопасности Украины с представлением о снятии запрета на въезд Вакуленко, а также исключении его из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

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Общественному в Службе безопасности Украины рассказали, что въезд в Украину Басте разрешили в связи с истечением срока запрета.

В МКИП обратили внимание на то, что сведения в перечне оперативно обновляются, с ними можно ознакомиться на официальном сайте министерства.

Напомним, в сентябре 2017 СБУ запретила рэперу въезжать в Украину из-за концертов в оккупированном Крыму. В 2018 году Минкульт внес его в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины.

Как сообщалось ранее, в декабре 2017 года Баста должен был выступить с концертом в Киеве, но было принято решение отменить выступление.

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Украина, Баста, Василий Вакуленко.

Автор:

Телеграф
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