Прикован к постели: Борис Моисеев оказался без средств к существованию

Российский певец Борис Моисеев сейчас находится не в самом лучшем состоянии.

За последний год состояние здоровья Бориса Моисеева существенно ухудшилось. Адвокат и телевизионный эксперт Тамара Пухова поделилась неутешительными новостями о самочувствии Бориса. Пообщавшись с одним из близких друзей артиста, который периодически его навещает, она узнала, что Моисеев "прикован к постели".

"Никакого просвета в состоянии его здоровья нет", - рассказала Пухова.

Напомним, что около десяти лет назад Бориса Моисеева поразил инсульт. После болезни, артист не может выступать. По этой причине Борис угодил в непростое финансовое положение. Как отметила адвокат, денег ему хватает лишь на самое необходимое. Все его сбережения ушли на лечение. Сейчас Борис живет только на свою пенсию.

Тамара Пухова не понимает, почему звездные друзья Моисеева не обращают внимание на его состояние и никак ему не содействуют. Как она заверила, от артиста отвернулись все близкие люди, чего он вообще не ожидал. Адвокат не понимает, почему так происходит, ведь Моисееву нужно совсем немного - внимание и уход.

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