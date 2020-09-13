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Анастасия Заворотнюк прервала молчание: что выложила больная актриса в Instagram (Фото)

Анастасия Заворотнюк прервала молчание: что выложила больная актриса в Instagram (Фото)
Обновлено 14:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Российская актриса, у которой диагностировали опухоль головного мозга, выложила пост, который растрогал сеть.

Известная российская артистка Анастасия Заворотнюк показала на своей официальной странице в Инстаграм поделки маленькой дочери.

Заворотнюк показала открытки, картинки и букет, сделанные ее дочкой вручную. Отмечается, что подарки были приурочены к 12-й годовщине свадьбы артистки с фигуристом Петром Чернышевым.

"Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество", - подписала фото Заворотнюк.

 
 
 
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Отметим, что годовщина свадьбы звездной пары состоялась в субботу, 12 сентября. Тогда же на еще одной странице "прекрасной няни" под названием "Поддержка Анастасии Заворотнюк" появилась фотография, напоминающая о событии.

СМИ: Муж Анастасии Заворотнюк отказался от ее лечения

"Так случилось, что за последнее время вам пришлось полностью поменять уклад жизни, привычки, мысли, стремления. И тем важнее видеть, что в этой ситуации вы стали друг другу еще дороже и нужнее", - говорится в аккаунте.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Напомним, о болезни российской артистки, звезды комедийного телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, стало известно год назад. Тогда росСМИ писали, что у актрисы диагностировали последнюю стадию рака мозга. Актриса последние месяцы проходила терапию в Италии, но в начале августа появилась информация, что Заворотнюк возвращается на родину после лечения.

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Все по теме:

Дети, Анастасия Заворотнюк, онкозаболевание.

Автор:

Телеграф
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