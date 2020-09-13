Анастасия Заворотнюк прервала молчание: что выложила больная актриса в Instagram (Фото)

Российская актриса, у которой диагностировали опухоль головного мозга, выложила пост, который растрогал сеть.

Известная российская артистка Анастасия Заворотнюк показала на своей официальной странице в Инстаграм поделки маленькой дочери.

Заворотнюк показала открытки, картинки и букет, сделанные ее дочкой вручную. Отмечается, что подарки были приурочены к 12-й годовщине свадьбы артистки с фигуристом Петром Чернышевым.

"Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество", - подписала фото Заворотнюк.

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) on Sep 12, 2020 at 11:39pm PDT

Отметим, что годовщина свадьбы звездной пары состоялась в субботу, 12 сентября. Тогда же на еще одной странице "прекрасной няни" под названием "Поддержка Анастасии Заворотнюк" появилась фотография, напоминающая о событии.

"Так случилось, что за последнее время вам пришлось полностью поменять уклад жизни, привычки, мысли, стремления. И тем важнее видеть, что в этой ситуации вы стали друг другу еще дороже и нужнее", - говорится в аккаунте.

Напомним, о болезни российской артистки, звезды комедийного телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, стало известно год назад. Тогда росСМИ писали, что у актрисы диагностировали последнюю стадию рака мозга. Актриса последние месяцы проходила терапию в Италии, но в начале августа появилась информация, что Заворотнюк возвращается на родину после лечения.