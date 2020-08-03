СМИ: Анастасия Заворотнюк возвращается на родину после лечения

Знаменитая российская тяжелобольная актриса Анастасия Заворотнюк возвращается домой после лечения.
Об этом пишут российские СМИ.
По их данным, звезда сериала "Моя прекрасная няня" в скором времени может оказаться дома, в подмосковном Крекшино.
Отмечается, особняк, в котором жила знаменитость, долгое время пустовал, соседи и репортеры рассказывают, что изредка видели там садовника и управляющего.
Однако на днях внимательные репортеры обнаружили, что в доме Анастасии в Крекшино внезапно появились родственники – мать Валентина Борисовна, дочь Анна и сын Майк. Также туда приехали сотрудники клининговой фирмы.
Как стало известно журналистам Анастасия Заворотнюк на протяжении длительного времени боролась против рака в Штатах.
Напомним, российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, у которой врачи диагностировали глиобластому, решила дать большое интервью на телевидении. Когда оно появится - пока неизвестно.