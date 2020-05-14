Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк

Новости шоу бизнеса:По информации СМИ, российская киноактриса Анастасию Заворотнюк в конце апреля выписали из больницы с глиобластомой – опухолью мозга.

Официальное заявление о диагнозе актрисы Анастасии Заворотнюк прозвучало на совещании Путина и сотрудников Института молекулярной биологии РФ. Предварительно родные держали в тайне диагноз звезды, а предположения о состоянии ее здоровья появлялись только в прессе.

В настоящее время известно, что Анастасия Заворотнюк борется с глиобластомой – опухолью мозга. Ученые, занимающиеся лечением знаменитости, объявили, что ее родные передали в медицинское учреждение клетки ее опухоли. Врачам удалось изучить материалы и даже подобрать вирусы, которые могли бы обезвредить злокачественные клетки.

В то же время директор Института молекулярной биологии отметил, что состояние звезды не слишком критичное, чтобы испытывать на ней новые вирусы. Он объяснил, что испытания технологии проводят на добровольцах с четвертой стадией. Ведь нет никаких гарантий, что пациенты возвращаются к нормальной жизни.

"Технологии для борьбы с терминальной стадией рака, могут быть использованы в лечении Заворотнюк. Пока что ситуация не столь тревожная, чтобы применять нашу технологию", – рассказал специалист.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностировали рак головного мозга. Как утверждают источники, она узнала о болезни после того, как родила дочь Милу.