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Семья актрисы Анастасии Заворотнюк раскрыла подробности борьбы с раком

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк раскрыла подробности борьбы с раком
11:39 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Семья Заворотнюк выразила благодарность медикам, которые боролись за жизнь актрисы.

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк прервала молчание и раскрыла подробности ее болезни.

Сегодня, 3 апреля звезда отмечает 49-летие. В день рождения Заворотнюк на ее официальной странице в Instagram родственники сделали новую публикацию, рассказав о страшных и безвыходных моментах, которые семья пережила за прошедший год.

"Сегодняшний день — очень значимый и радостный для нас. Сегодня мы поздравляем с Днем Рождения Анастасию! Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем — наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого — здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть. Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами", — пишут в Сети.

"Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти. Каждый день в нескольких монастырях, в разных городах за нее молятся настоятели и другие священнослужители, монахи и послушники — и мы безмерно благодарны за такое внимание! Каждый вечер к коллективной молитве присоединяются люди с разных концов земного шара. Огромное спасибо всем друзьям за вашу невероятную поддержку и помощь! Вы знаете, как она любит каждого из вас и каждого мысленно (увы, по-другому сегодня не позволяет карантин) обнимает. Мы счастливы, что вы есть и вы рядом! Спасибо коллегам, которые также пришли на помощь и очень много сделали для нас. Благодаря вашим молитвам, мы точно знаем, что ЧУДО возможно, и оно обязательно случится!", — добавляет семья звезды.

В публикации также сообщается, что супруг Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев находится рядом с больной женой:

"Сегодня праздник не только для Анастасии, но и для всех ее близких. Совершенно особенный праздник — для Петра. Ежедневно, круглосуточно он проходит этот путь вместе с ней. Каждая маленькая победа на этом пути — ИХ ОБЩАЯ. Вдвоем — проще, вдвоем — вдвое больше сил, терпения, веры. И очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты. А еще есть маленькая Мила, такая же красивая и светлая девочка, как мама. И день за днем своей большой любовью она дает маме самый мощный стимул к выздоровлению. И пусть так будет всегда!", — подытожили родственники артистки.

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Отметим, старшая дочь Заворотнюк, модель Анна Заворотнюк продолжает делиться с фанами размышлениями о семье и жизни. На своей странице в Instagram девушка накануне рассказала о своей младшей сестре Миле:

"Самое дорогое богатство это очень тесные, настоящие родственные связи. Когда есть человек очень близкий тебе по духу, по крови. И не смотря на то, что Майк мой младший брат, я все равно чувствую в нем защиту и опору. Конечно же, моя сестренка Мила, такая же любовь, но выражается по-другому. Если я ощущаю брата, как мужское плечо и мне хочется рядом с ним чувствовать себя маленькой сестренкой, требующей защиты. А Мила это маленький ангелочек, моя принцесса, чувствую, что это моя младшая сестра и я за нее в ответе. Какая-то другая любовь, нежная, трепетная, даже с какой-то щемящей болью, так хочется ее от всего защитить, уберечь", — написала Анна в новой публикации.

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Рак, Знаменитости, День рождения, Актриса, Анастасия Заворотнюк, Борьба с раком.
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