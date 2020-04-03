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Ким Кардашьян призналась, как проводит карантин с детьми

Ким Кардашьян призналась, как проводит карантин с детьми
08:56 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:На карантине на нее навалились домашние обязанности.

На днях Ким Кардашьян стала гостей онлайн-шоу The View. В ходе беседы Ким рассказала, как проводит карантин, и призналась, что за это время многое поняла в отношении воспитания детей.

Уже несколько недель звезда сидит дома со своим мужем Канье Уэстом и четырьмя детьми: шестилетней Норт, четырехлетним Сейнтом, двухлетней Чикаго и 10-месячным Псалмом.

Это очень тяжело. Раньше я задумывалась об еще одном ребенке, но теперь нет. А в целом мне нравится это время. Обычно мы много путешествовали, а теперь проводим время дома. Иногда выходим на прогулку и уже пересмотрели кучу всевозможных фильмов, — поделилась Ким. Она отметила, что даже показала детям некоторые фильмы 1980-х, которые они обычно не смотрят.

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Теперь мне приходится много готовить и заниматься стиркой. У детей каникулы, нужно с ними заниматься. Я теперь иначе смотрю на учителей, которые занимаются с детьми на дому, — это труд, который достоин уважения. Очень трудно все это совмещать. Приходится отодвигать себя на второй план и посвящать время полностью детям, — рассказала многодетная мама Кардашьян.

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Знаменитости, Ким Кардашьян, Карантин, Чем заняться во время карантина, Карантин с детьми.
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