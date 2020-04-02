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Беременная Джамала показала животик и спела песню своего кумира (Фото, Видео)

Смотрите фото (5)
Беременная Джамала показала животик и спела песню своего кумира (Фото, Видео)
21:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Известная украинская исполнительница продолжает радовать своих поклонников новыми образами на карантине.

Карантин для многих людей стал испытанием, ведь трудно просидеть дома, когда привыкли к активной и насыщенной жизни. К числу людей, которые не всегда имеют напряженный график, относится и Джамала. Однако сейчас звезда также придерживается правил карантина и остается дома. На личной странице в инстаграме артистка показывает поклонникам, как пытается развлечься в изоляции.

Джамала, которая ждет рождения второго ребенка, опубликовала сообщение, в котором отметила, что имела настроение хорошо одеться, накраситься и позировать перед камерой. Певица распространила несколько фотографий, на которых позирует в красном платье с принтом из белых цветов, джинсовой накидке и красной шляпе. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках.

"Длился не знаю какой день самоизоляции, но очень хотелось выбрать красивую одежду и быть красивой. И я нарядилась на выход к вам! Перед этим разобрала все шкафы с вещами, книгами, косметикой. Записала песню. Надеюсь, вы уже соскучились? А что успели вы?" - написала в публикации Джамала.

Фото www.instagram.com/jamalajaaa

Фото www.instagram.com/jamalajaaa

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Фото www.instagram.com/jamalajaaa

Фото www.instagram.com/jamalajaaa

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Кроме этого, певица со своей командой записала очередную песню: "В вечерней программе каверов одна из самых крутых сонграйтер современности @aliciakeys и ее песня Underdog. Мне очень близка идея песни - "Продолжай делать то, что любишь. Это обязательно поможет подняться не только тебе, но и окружающим!"

Напомним, украинская певица Джамала не сдерживала эмоций и утром 27 марта поздравила в сети своего 2-летнего сына с днем рождения. Звезда также прикрепила несколько ранее неопубликованных фотографий Эмира-Рахмана.

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Алиша Киз, Карантин, Певица, Джамала.
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