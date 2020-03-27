"Не хватит в мире слов": Джамала поздравила сына с днем рождения

Новости шоу бизнеса:Украинская певица трогательно поздравила сына на своей странице в инстаграме.

Украинская певица Джамала не сдерживала эмоций и утром 27 марта поздравила в сети своего 2-летнего сына с днем рождения. Звезда также прикрепила несколько ранее неопубликованных фотографий Эмира-Рахмана.

Долгое время артистка скрывала в сети лицо мальчика и только незадолго до его первого дня рождения начала показывать его миру.

Сегодня же, во второй день рождения Эмира-Рахмана звезда оставила на своей странице в инстаграме трогательное поздравление.

Не хватит в мире слов, чтобы описать всю любовь! С Днем рождения, Эмир-Рахман! – написала звезда, продублировав поздравление на крымскотатарском языке.

В заметке Джамала прикрепила несколько фотографий, на которых счастливый сын проявляет разнообразные эмоции.