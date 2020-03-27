Скачать
Пятница, 27.03.2020
В Украине резко возросло количество больных COVID-19
В Украине резко возросло количество больных COVID-19
За сутки 60 тысяч случаев заражения: как распространяется COVID-19 в мире (Карта)
За сутки 60 тысяч случаев заражения: как распространяется COVID-19 в мире (Карта)
Челси собирается купить Нойера
Челси собирается купить Нойера
Венедиктов день, Фёдор-скотник: приметы и обряды 27 марта
Венедиктов день, Фёдор-скотник: приметы и обряды 27 марта

"Не хватит в мире слов": Джамала поздравила сына с днем рождения

"Не хватит в мире слов": Джамала поздравила сына с днем рождения
10:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица трогательно поздравила сына на своей странице в инстаграме.

Украинская певица Джамала не сдерживала эмоций и утром 27 марта поздравила в сети своего 2-летнего сына с днем рождения. Звезда также прикрепила несколько ранее неопубликованных фотографий Эмира-Рахмана.

Долгое время артистка скрывала в сети лицо мальчика и только незадолго до его первого дня рождения начала показывать его миру.

Сегодня же, во второй день рождения Эмира-Рахмана звезда оставила на своей странице в инстаграме трогательное поздравление.

Не хватит в мире слов, чтобы описать всю любовь! С Днем рождения, Эмир-Рахман! – написала звезда, продублировав поздравление на крымскотатарском языке.

Международный день счастья 2020: Джамала призывает не терять позитив с новой песней (Видео)

В заметке Джамала прикрепила несколько фотографий, на которых счастливый сын проявляет разнообразные эмоции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сын, Певица, День рождение, Джамала.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся печенье и узнайте особенности Вашего характера
02 Чрезвычайная ситуация это не чрезвычайное положение: Зеленский успокоил украинцев
03 Итоги дня 26 марта: Почти 200 больных в Украине и США стали лидером заражения
04 "Это не вирус, который проходит через две недели": в Гарварде дали прогноз по длительности пандемии
05 Звезда "Крокодила Данди" скончался от коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Совсем скоро: когда и как Украина переведет стрелки часов
Совсем скоро: когда и как Украина переведет стрелки часов
Синоптики рассказали, какими будут последние дни марта
Синоптики рассказали, какими будут последние дни марта
Глава ВОЗ: Пандемия ускоряется, могут умереть миллионы
ВОЗ: Пандемия ускоряется, могут умереть миллионы
Меган Маркл нашла работу: что известно
Меган Маркл нашла работу: что известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь