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Пятница, 20.03.2020
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Международный день счастья 2020: Джамала призывает не терять позитив с новой песней (Видео)
Джамала спела песню певца Post Malone "Circles" (Видео)

Международный день счастья 2020: Джамала призывает не терять позитив с новой песней (Видео)

Международный день счастья 2020: Джамала призывает не терять позитив с новой песней (Видео)
21:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Несмотря на панику вокруг коронавируса некоторые люди все же пытаются отвлечься от плохого. Знаменитости дарят нам положительные эмоции в это непростое время.

Сегодня, 20 марта, во всем мире отмечают День счастья. Несмотря на достаточно непростые для общества времена, важно сохранять спокойствие и делиться позитивом. Собственные эндорфины певица Джамала прислала фанам с помощью музыки.

Национальный карантин украинские звезды используют как хорошую возможность посвятить себя не только семье, но и поклонникам. Так, на личной странице в инстаграме Джамала каждый день обращается к фолловерам.

Ранее она опубликовала видео, записанное совместно со своими музыкантами, в котором исполнила кавер на хит Билли Айлиш No Time To Die. Теперь очередь дошла до творчества американского певца Post Malone. Джамала выбрала одну из самых популярных его песен Circles.

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Кавер звезда исполнила в своем доме под аккомпанемент трех гитар, барабанов и синтезатора. Инструменты помогли не только воплотить атмосферу сингла, но и обеспечить ощущения, подобные выступлению.

"Все мы связаны, все мы в круге, все мы зависим друг от друга, желаем мы того или нет. Нам остается не терять позитив", – написала Джамала.

Она также поздравила поклонников с Международным Днем счастья и отметила, что даже в самоизоляции ей не под силу воплотить все запланированное: "Все сложнее оставаться дома. Могу сказать, что я ничего не успеваю".

Напомним:

  • Украинский рэпер Потап в рамках своего сольного проекта ПТП выпустил песню "Карантин" - о ностальгии по миру без коронавируса и о надежде, что все скоро закончится.
  • Для тех, кто на карантине: певец Yungblud дал онлайн-концерт.
  • Концерт на дому: пианист Игорь Левит приглашает послушать музыку в твиттере.
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Все по теме:

Песня, Карантин, Певица, Джамала, Post Malone, Международный день счастья 2020, Circles.
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