Международный день счастья 2020: Джамала призывает не терять позитив с новой песней (Видео)

Новости культуры:Несмотря на панику вокруг коронавируса некоторые люди все же пытаются отвлечься от плохого. Знаменитости дарят нам положительные эмоции в это непростое время.

Сегодня, 20 марта, во всем мире отмечают День счастья. Несмотря на достаточно непростые для общества времена, важно сохранять спокойствие и делиться позитивом. Собственные эндорфины певица Джамала прислала фанам с помощью музыки.

Национальный карантин украинские звезды используют как хорошую возможность посвятить себя не только семье, но и поклонникам. Так, на личной странице в инстаграме Джамала каждый день обращается к фолловерам.

Ранее она опубликовала видео, записанное совместно со своими музыкантами, в котором исполнила кавер на хит Билли Айлиш No Time To Die. Теперь очередь дошла до творчества американского певца Post Malone. Джамала выбрала одну из самых популярных его песен Circles.

Кавер звезда исполнила в своем доме под аккомпанемент трех гитар, барабанов и синтезатора. Инструменты помогли не только воплотить атмосферу сингла, но и обеспечить ощущения, подобные выступлению.

"Все мы связаны, все мы в круге, все мы зависим друг от друга, желаем мы того или нет. Нам остается не терять позитив", – написала Джамала.

Она также поздравила поклонников с Международным Днем счастья и отметила, что даже в самоизоляции ей не под силу воплотить все запланированное: "Все сложнее оставаться дома. Могу сказать, что я ничего не успеваю".

Напомним: