Певец Робби Уильямс устроил онлайн-концерт для своих подписчиков (Видео)

Новости культуры:Пока эпидемия коронавируса не прекратилась, многие популярные исполнители приняли непростое решение об отмене концертов и гастрольных туров.

Британский певец Робби Уильямс устроил онлайн-концерт в Instagram.

46-летний музыкант решил порадовать своих фолловеров в период карантина. Уильямс запустил прямую трансляцию, которая длилась целый час.

Музыкант разговаривал с фанами и пел песни, а также давал полезные советы. Свой онлайн-перфоманс артист назвал "коронакараоке".

Накануне Уильямс также объявил о том, что отменяет все свои концерты из-за пандемии коронавируса. На своей странице в Instagram музыкант объяснил фанам, как они могут вернуть деньги за билеты.

Напомним, группа The Rolling Stones отложила концертный тур No Filter по Северной Америке из-за пандемии коронавируса.