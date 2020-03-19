Певец Робби Уильямс устроил онлайн-концерт для своих подписчиков (Видео)

Британский певец Робби Уильямс устроил онлайн-концерт в Instagram.
46-летний музыкант решил порадовать своих фолловеров в период карантина. Уильямс запустил прямую трансляцию, которая длилась целый час.
Музыкант разговаривал с фанами и пел песни, а также давал полезные советы. Свой онлайн-перфоманс артист назвал "коронакараоке".
Накануне Уильямс также объявил о том, что отменяет все свои концерты из-за пандемии коронавируса. На своей странице в Instagram музыкант объяснил фанам, как они могут вернуть деньги за билеты.
Напомним, группа The Rolling Stones отложила концертный тур No Filter по Северной Америке из-за пандемии коронавируса.