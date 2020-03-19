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Певец Робби Уильямс устроил онлайн-концерт для своих подписчиков (Видео)

Певец Робби Уильямс устроил онлайн-концерт для своих подписчиков (Видео)
12:06 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Пока эпидемия коронавируса не прекратилась, многие популярные исполнители приняли непростое решение об отмене концертов и гастрольных туров.

Британский певец Робби Уильямс устроил онлайн-концерт в Instagram.

46-летний музыкант решил порадовать своих фолловеров в период карантина. Уильямс запустил прямую трансляцию, которая длилась целый час.

Музыкант разговаривал с фанами и пел песни, а также давал полезные советы. Свой онлайн-перфоманс артист назвал "коронакараоке"

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Накануне Уильямс также объявил о том, что отменяет все свои концерты из-за пандемии коронавируса. На своей странице в Instagram музыкант объяснил фанам, как они могут вернуть деньги за билеты.

Напомним, группа The Rolling Stones отложила концертный тур No Filter по Северной Америке из-за пандемии коронавируса.

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Музыка, Робби Уильямс, Песни, Концерты, Певец Робби Уильямс, Мини-концерт.
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