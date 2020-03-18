Группа O.Torvald сыграет онлайн-концерт для поклонников: "Все меры безопасности будут соблюдены"

Новости культуры:Украинская группа исполнит успешные хиты из своего репертуара, чтобы развлечь поклонников, которые находятся на карантине.

Музыканты дадут бесплатный концерт для поклонников в сети.

Об этом представители O.Torvald объявили на официальной инстаграм-странице. По их словам, онлайн-выступление состоится 20 марта в 19.00. Запись проведут на студии, где будут присутствовать только участники коллектива. Такие меры приняли, чтобы соблюдать условия карантина во время пандемии коронавируса. В то же время трансляция состоится на сайте коллектива.

Интересно, что меломаны смогут не только послушать любимые песни, но и пообщаться с группой. Участники O.Torvald, в частности, солист Женя Галич, ответят на все интересующие поклонников вопросы.

"Мы решили устроить абсолютно безопасный онлайн-концерт для всех наших людей со всего мира. Настоящая вечеринка. Громко, драйвово, в полный звук. В перерывах между треками общаемся и пьем! Готовьте мощные аудиосистемы, проплатите Интернет и запаситесь алкоголем! Мы не пользуемся общественным транспортом по дороге на студию. На студии будут только участники группы. Все меры безопасности будут соблюдены", – анонсировала группа O.Torvald.

Напомним: