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Среда, 18.03.2020
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Группа O.Torvald сыграет онлайн-концерт для поклонников: "Все меры безопасности будут соблюдены"

Группа O.Torvald сыграет онлайн-концерт для поклонников: "Все меры безопасности будут соблюдены"
19:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Украинская группа исполнит успешные хиты из своего репертуара, чтобы развлечь поклонников, которые находятся на карантине.

Музыканты дадут бесплатный концерт для поклонников в сети.

Об этом представители O.Torvald объявили на официальной инстаграм-странице. По их словам, онлайн-выступление состоится 20 марта в 19.00. Запись проведут на студии, где будут присутствовать только участники коллектива. Такие меры приняли, чтобы соблюдать условия карантина во время пандемии коронавируса. В то же время трансляция состоится на сайте коллектива.

Интересно, что меломаны смогут не только послушать любимые песни, но и пообщаться с группой. Участники O.Torvald, в частности, солист Женя Галич, ответят на все интересующие поклонников вопросы.

 
 
 
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П’ятниця - час концертів. Ми більш за все на світі любимо грати наживо. 20 березня ми вирішили влаштувати абсолютно безпечний online концерт для всіх наших людей зі всього світу. Справжня вечірка. Голосно, драйвово, в повний звук. В перервах між треками спілкуємось і п‘єм! Готуйте потужні аудіо системи, проплатить Інтернет і запасіться алкоголем! Під час концерту можна буде поставити запитання, виграти квитки на концерт туру та мерч гурту. Почуй це наживо!  Відривається п‘ятниця  • Ми не користуємось громадським транспортом дорогою на студію • На студії будуть лише учасники групи • Всі заходи безпеки будуть дотримані Справжній друг вечірки - Sailor Jerry @sailorjerry Трансляція відбудеться на офіційному сайті otorvald.ua Запрошуй друзів до перегляду #разомвдома #stayhome #togetherathome #sailorjerry

Публикация от O.TORVALD (@otorvald)

Причина все та же: Евровидение 2020 отменили

"Мы решили устроить абсолютно безопасный онлайн-концерт для всех наших людей со всего мира. Настоящая вечеринка. Громко, драйвово, в полный звук. В перерывах между треками общаемся и пьем! Готовьте мощные аудиосистемы, проплатите Интернет и запаситесь алкоголем! Мы не пользуемся общественным транспортом по дороге на студию. На студии будут только участники группы. Все меры безопасности будут соблюдены", – анонсировала группа O.Torvald.

Напомним:

  • Певец Yungblud провел онлайн-концерт Shit’s Weird Keep Calm and Carry On, которое любой желающий может посмотреть на Youtube.

  • Поп-рок команда "Фиолет" решила не оставлять фанов без музыки на карантине и поддержать в режиме онлайн.

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Концерт, Музыка, O.TORVALD, Онлайн-концерт.
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