Певец Yungblud провел онлайн-концерт: специально для тех, кто на карантине (Видео)

Новости культуры:Британский певец устроил онлайн-шоу для своих поклонников.

Британский певец Yungblud решил развлечь всех, кто оказался на карантине в связи с пандемией коронавируса Covid-19 и чьи планы пришлось поменять из-за отмены концертов и других массовых мероприятий.

Музыкант сегодня устроил онлайн-шоу Shit’s Weird Keep Calm and Carry On, которое любой желающий может посмотреть на Youtube.

Трансляция состоялась в 16:00 по киевскому времени. Специальными гостями должны стали Machine Gun Kelly, Белла Торн и Оливер Три.

"Мне очень не нравится, что шоу отменяются, так что я устрою одно специально для вас. Я выступлю живьем на моем Youtube-канале в 7 утра по тихоокеанскому времени, буду играть песни, рассказывать всякое, готовить завтрак и отвечать на вопросы. Это время нашим долбанным сердцам быть вместе, потому что нам предстоит вместе победить это дерьмо. Возможность связаться с вами не отобрана совсем. К черту все. Не могу дождаться, когда вас увижу", - написал Yungblud в своем Instagram.

Напомним, уже этим летом, если коронавирус не внесет свои изменения, Yungblud выступит на киевском фестивале Atlas Weekend.