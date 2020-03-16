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Понедельник, 16.03.2020
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Певец Yungblud провел онлайн-концерт: специально для тех, кто на карантине (Видео)

Певец Yungblud провел онлайн-концерт: специально для тех, кто на карантине (Видео)
19:33 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Британский певец устроил онлайн-шоу для своих поклонников.

Британский певец Yungblud решил развлечь всех, кто оказался на карантине в связи с пандемией коронавируса Covid-19 и чьи планы пришлось поменять из-за отмены концертов и других массовых мероприятий.

Музыкант сегодня устроил онлайн-шоу Shit’s Weird Keep Calm and Carry On, которое любой желающий может посмотреть на Youtube.

Трансляция состоялась в 16:00 по киевскому времени. Специальными гостями должны стали Machine Gun Kelly, Белла Торн и Оливер Три.

"Мне очень не нравится, что шоу отменяются, так что я устрою одно специально для вас. Я выступлю живьем на моем Youtube-канале в 7 утра по тихоокеанскому времени, буду играть песни, рассказывать всякое, готовить завтрак и отвечать на вопросы. Это время нашим долбанным сердцам быть вместе, потому что нам предстоит вместе победить это дерьмо. Возможность связаться с вами не отобрана совсем. К черту все. Не могу дождаться, когда вас увижу", - написал Yungblud в своем Instagram.

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Напомним, уже этим летом, если коронавирус не внесет свои изменения, Yungblud выступит на киевском фестивале Atlas Weekend.

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Все по теме:

Концерт, Музыка, Карантин, Певец, Коронавирус, Yungblud, Онлайн-концерт.
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