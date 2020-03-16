Группа "Фиолет" сыграет онлайн-концерт: уютный вечер в формате квартирника (Видео)

Новости культуры:Фронтмен украинской группы считает, что коронавирус и карантин не должны мешать музыке, и поэтому решил дать акустический онлайн-концерт.

Поп-рок команда "Фиолет" решила не оставлять фанов без музыки на карантине и поддержать в режиме онлайн.

18 марта в 21:45 группа устроит уютный вечер в формате квартирника, где сыграет свои лучшие песни и несколько совершенно новых композиций.

Приобщиться к нему можно на YouTube-канале "Фиолет":

"Карантин и коронавирус заставили замереть концертную жизнь в Украине и мире. Команды переносят свои туры. Было перенесено и наше киевское выступление в поддержку британской группы Nothing But Thieves. Пока мы наблюдаем за тем, что происходит и будет дальше, важно не изолироваться от мира и людей культурно. Поэтому мы решили оперативно мобилизоваться и сделать презент нашей Фиолет-family и ценителям украинской музыки - сыграть акустический онлайн-концерт", - рассказал фронтмен группы Сергей Мартынюк.