Украинская певица Джамала проведет для фанатов онлайн-концерт

Новости культуры:Украинская певица также представила кавер на саундтрек к Бонду.

Певица Джамала опубликовала кавер на песню Билли Айлиш No Time to Die из фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", а также анонсировала онлайн-концерт.

"Что могут делать музыканты во время карантина? Играть музыку, которая вдохновляет. Спасибо, что уже завалили мой direct идеями следующего кавера. Продолжение следует...", - написала Джамала в своем Instagram.

Также она сообщила, что онлайн-концерт состоится 24 марта в 19:00. Где именно его можно посмотреть, пока не уточняется, поэтому следите за информацией в соцсетях Джамалы.

Напомним: