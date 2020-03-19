Украинская певица Джамала проведет для фанатов онлайн-концерт

Певица Джамала опубликовала кавер на песню Билли Айлиш No Time to Die из фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", а также анонсировала онлайн-концерт.
"Что могут делать музыканты во время карантина? Играть музыку, которая вдохновляет. Спасибо, что уже завалили мой direct идеями следующего кавера. Продолжение следует...", - написала Джамала в своем Instagram.
Также она сообщила, что онлайн-концерт состоится 24 марта в 19:00. Где именно его можно посмотреть, пока не уточняется, поэтому следите за информацией в соцсетях Джамалы.
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Що можуть робити музиканти під час карантину? Грати музику, яка надихає. Дякую, що вже завалили мій direct ідеями наступного каверу. Далі буде... ⠀ No Time to Die, друзі! Все буде добре! ⠀ Thank you for the song @billieeilish ⠀ @andrey_chmut @vovasharykov ⠀ P.S. Онлайн-концерт обов’язково буде - 24 березня о 19.00 ⠀ #разомвдома #TogetherAtHome
Напомним: