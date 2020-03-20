Рэпер Потап записал трек о карантине в пустом зале дворца "Украина" (Видео)

Украинский рэпер Потап в рамках своего сольного проекта ПТП выпустил песню "Карантин" - о ностальгии по миру без коронавируса и о надежде, что все скоро закончится. Трек был записан в пустом зале дворца "Украина". "Это мой способ сказать всем вам, что все будет хорошо", - прокомментировал выход трека Потап. "Когда-нибудь закончится карантин, и мы с тобой малая еще повисим. Пожмем друг другу руки мы с друзьями в баре, и улетим на выходные мы в Италию", - поет ПТП. Поклонники Потапа с восторгом восприняли новое творение рэпера и поблагодарили его за позитив. "Круто, спасибо за позитив", " Спасибо, это песня немного успокаивает наши нервы... Моем руки и не паникуем", "Браво Потап! Какой же вы талантливый, душевный и добрый человек! Спасибо большое за поддержку", "Такая милая атмосфера от клипа и песни, что казалось бы, никакого коронавируса нет", - пишут комментаторы.