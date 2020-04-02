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Лидер группы "Антитела" признался, как проводит время на карантине (Фото, Видео)

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Лидер группы "Антитела" признался, как проводит время на карантине (Фото, Видео)
19:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский исполнитель Тарас Тополя рассказал, что продолжает работать над творчеством, а также, как выращивает дома лук.

Звездные родители на карантине проводят время вместе с детьми. Тарас Тополя также относится к их числу. Однако артист не забывает и о музыкальной карьере. Тарас рассказал, как ему удается работать во время пандемии коронавируса и многое другое в программе "Утро с Украиной" на телеканале "Украина".

Певец говорит, что на карантине занимается вещами, которые связаны с детьми. Знаменитый папа признался, что они с женой певицей Alyosha не поддавались панике и не купили продуктов и других необходимых для жизни вещей заранее. Супруга иногда ездит в магазин с соблюдением всех установленных правил карантина.

"Мы выращиваем лук на подоконнике. Наш сын Роман очень любит этим заниматься, он выращивает на подоконнике свой лучок и время от времени мы его срезаем. Вазоны еще не едим, держимся как-то", – смеясь поделился исполнитель.

Фото www.instagram.com/tarastopolia

Фото www.instagram.com/tarastopolia

Также время от времени группа "Антитела" ездит на студию, где готовит для поклонников новые композиции. Ради безопасности музыканты находятся на студии по одному. Коллектив перенес все концерты, которые были запланированы в туре, но обязательно сыграет их, как только завершится карантин.

 
 
 
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@tarastopolia на зв’язку з @ranok_ua ⠀ Що Антитіла зроблять в першу чергу після карантину? Ми вирішили не чекати закінчення, а робити це зараз! УВАГА! Продовжуємо конкурс #helloукраїнамаєталанти до літа! Багато гуртів писало, що у зв’язку з карантином не можуть зняти відео у відповдіні терміни. Ми розуміємо сиутацію і разом з керівництвом каналу вирішили продовжити конкурс! ⠀ Уважно ознайомтеся з усіма деталями на сайті @kanalukraina (у збережених сторіс) #helloantytila #antytila_official #antytila #антитіла

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Напомним, в Украине по состоянию на 2 апреля зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19. Умерли 20 человек. 13 заболевших выздоровели.

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Карантин, Певец, Антитела, Коронавирус, Alyosha, Тарас Тополя.
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