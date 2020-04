Лидер группы "Антитела" признался, как проводит время на карантине (Фото, Видео)

View this post on Instagram

@tarastopolia на зв’язку з @ranok_ua ⠀ Що Антитіла зроблять в першу чергу після карантину? Ми вирішили не чекати закінчення, а робити це зараз! УВАГА! Продовжуємо конкурс #helloукраїнамаєталанти до літа! Багато гуртів писало, що у зв’язку з карантином не можуть зняти відео у відповдіні терміни. Ми розуміємо сиутацію і разом з керівництвом каналу вирішили продовжити конкурс! ⠀ Уважно ознайомтеся з усіма деталями на сайті @kanalukraina (у збережених сторіс) #helloantytila #antytila_official #antytila #антитіла