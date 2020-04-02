Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

В мире уже зарегистрировано 935 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Больше всего больных зафиксировано в США - 215 417, что на сегодня является самым высоким показателем в мире. На втором месте - Италия, где зафиксированы 110 574 случая заражения, на третьем - Испания - 104 118. Далее следуют Китай - 82 361 и Германия - 77 981.

С начала пандемии коронавируса по состоянию на 2 апреля в мире умерли 47 208 больных, больше всего жертв заболевания в Италии - 13 155. Вместе с тем, по данным университета, выздоровели 193 700 человек.

В Украине по состоянию на 2 апреля зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19. Умерли 20 человек. 13 заболевших выздоровели.

Важно:

заражены коронавирусом в Украине 749 человек;

зафиксировано 20 летальных случаев;

в Украине начали штрафовать людей, которые без защитных средств ходят по магазинам;

правительство усилило карантин и ввело "масочный режим";

пик пандемии в Украине ожидается на Пасху.

09:35 В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

08:57 Всемирная организация здравоохранения одобрила для испытаний на хорьках два образца вакцин против коронавируса SARS-CoV-2: их разработали ученые Оксфордского университета и компании Inovio Pharmaceutical из США.

08:42 Меры по ограничению контактов между людьми, введенные в Германии 22 марта, в ближайшее время смягчены не будут, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

08:34 За прошедшие сутки в США от коронавируса умерли 1049 человек, больше, чем за любой другой день. Выявлено 26 473 заболевших, общее число заразившихся - 215 003, умерших - 5102. Трамп заявил, что запасы масок и аппаратов ИВЛ в стратегическом резерве на исходе.

08:25 В штате Нью-Йорк зарегистрировали более 83 712 случаев заражения. Это больше, чем в Китае, где с начала эпидемии выявили 82 381 случай.

08:24 Утро 2 апреля: во всем мире выявили 937 091 случай заражения коронавируса, 47 231 пациентов скончались, 193 764 больных одолели COVID-19.

07:52 В Израиле коронавирусом заразились министр здравоoхранения Яаков Лицман, в карантине находятся глава разведывательной службы Моссад Йоси Коэн и глава Совбеза Меир Бен-Шабат (Haaretz).

07:35 В Черновицкой области 39 новых случаев заражения коронавирусом, один человек выздоровел, сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Всего с начала вспышки болезни в области выздоровели восемь человек). Среди заболевших - 10 врачей, четверо заразились на рабочем месте.

07:30 В Херсонской области три новых случая COVID-19, один из них летальный, сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

В Украине растет количество случаев инфицирования коронавирусом

В Украине зарегистрированы сотни новых случаев коронавирусной болезни. По данным Минздрава, количество инфицированных достигло 749 человек, выздоровели 13, умерли 20.

Десятки новых случаев болезни обнаружены в Запорожской, Киевской, Тернопольской, Волынской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской и Донецкой областях.

В Черновицкой области умерла еще одна пациентка. 68-летняя женщина находилась в реанимации с двусторонней пневмонией и сахарным диабетом. Еще пятеро заболевших находятся в тяжелом состоянии. Вторая больная скончалась в Ивано-Франковске.

Число зараженных в Киеве возросло до 132 человек. За сутки заболели 25 жителей столицы, из них одна годовалая девочка, уточнил мэр Виталий Кличко. Никто из инфицированных не выезжал за границу. Мэр уверен, что «вирус охватывает город», поэтому столица не будет открывать продовольственные рынки, как ранее было заявлено по стране.

Усиление карантина в Украине

Кабмин ужесточил карантин в связи с резким ростом количества заболевших в стране. Правительство запретило гражданам:

находится в общественных местах без защитных масок,

перемещаться по улицам группами в количестве более двух человек,

пребывание в общественных местах детей до 16 лет без взрослых,

посещение парков и скверов, кроме выгула домашних животных одним лицом,

находиться на спортивных и детских площадках,

проведение мероприятий в количестве более 10 человек.

В МВД заявили, что пик пандемии в Украине наступит между 15 и 25 апреля. Для сравнения берется опыт Испании, когда в начале февраля было несколько десятков заболевших, а через 21 день десятки тысяч. Госпогранслужба ожидает возвращения на родину 200 тысяч украинцев из-за рубежа на Пасху.

По данным социологов группы "Рейтинг", большей части украинцев хватит сбережений менее чем на месяц, треть украинцев прекратили работать в связи с началом карантина. Поддерживают введение чрезвычайного положения менее половины наших сограждан.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал трудоустроить всех, кто приехал из-за границы и потерял работу из-за пандемии. "Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, строительства тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", - заявил Шмыгаль.

Президент Зеленский в связи с пандемией отметил необходимость дополнительной материальной помощи бедным украинцам. На совещании с правительством он поручил составить списки малообеспеченных категорий граждан. Также глава государства поручил выполнить просьбу Италии и направить в очаг пандемии украинскую бригаду медиков-анестезиологов. По информации Зеленского, из Китая в Киев доставлена 300-тысячная партия экспресс-тестов, десятки тысяч защитных костюмов и респираторов.

В мире фиксируют резкое увеличение смертности от Covid-19

В США за сутки умерли от коронавируса более 912 человек. Это является самым большим показателем жертв пандемии в мире. По оценкам администрации Дональда Трампа, в худшем варианте развития ситуации общее количество летальных случаев может превысить 2,2 млн. Предполагается, что карантин позволит сократить уровень смертности до 100-240 тыс американцев. На данный момент в стране болеют 189 510 человек, умерли 3900.

Резкое увеличение летальных случаев от Covid-19 фиксируется и в Британии. За последние сутки в стране умерли от болезни 563 человека. За время пандемии на островах заболели 29474 человека, 2352 умерли.

Испания стала третьей страной после США и Италии, количество заболевших в которой превысило 100 тысяч. На данный момент инфицированы 102 136 человек. За сутки заболели 7719 испанцев. Всего зафиксировано 9053 летальных случая. В реанимациях сейчас находятся 5872 пациентов.

За последние сутки в Италии скончались от болезни 727 человек, это на 110 жертв меньше чем днем ранее. Всего от пандемии погибли 13,2 тыс итальянцев. Количество инфицированных оценивается в 106 тыс больных.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: