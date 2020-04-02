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Коронавирус в Израиле: Covid-19 диагностировали у главы Минздрава

Коронавирус в Израиле: Covid-19 диагностировали у главы Минздрава
03:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Глава Минздрава Израиля заразился COVID-19.

У министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана диагностирован COVID-19.

Тесты на коронавирус министра здравоохранения Яакова Лицмана и его супруги дали положительный результат. Они отправятся на карантин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Отмечается, что в соответствии с медицинскими рекомендациями Литцман будет продолжать исполнять обязанности министра здравоохранения на дому.

По состоянию на среду у 6 тыс. 92 израильтян был диагностирован коронавирус, 26 человек скончались.

Напомним: 

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Израиль, Коронавирус, Яаков Лицман.
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