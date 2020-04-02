Коронавирус в Израиле: Covid-19 диагностировали у главы Минздрава

У министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана диагностирован COVID-19.
Тесты на коронавирус министра здравоохранения Яакова Лицмана и его супруги дали положительный результат. Они отправятся на карантин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
Отмечается, что в соответствии с медицинскими рекомендациями Литцман будет продолжать исполнять обязанности министра здравоохранения на дому.
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Напомним:
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