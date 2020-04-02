Коронавирус в Израиле: Covid-19 диагностировали у главы Минздрава

Новости мира:Глава Минздрава Израиля заразился COVID-19.

У министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана диагностирован COVID-19.

Тесты на коронавирус министра здравоохранения Яакова Лицмана и его супруги дали положительный результат. Они отправятся на карантин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Отмечается, что в соответствии с медицинскими рекомендациями Литцман будет продолжать исполнять обязанности министра здравоохранения на дому.

По состоянию на среду у 6 тыс. 92 израильтян был диагностирован коронавирус, 26 человек скончались.

Напомним: