Тесты на коронавирус: В Чехии спадает волна заражений Covid-19

В Чешской республике по состоянию на 1 марта зарегистрировано три тысячи случаев инфицирования Covid-19.
Об этом сообщает Reuters.
В стране с населением 10,7 миллиона граждан зафиксировано наибольшее количество заболеваний среди восточного крыла ЕС, но гораздо меньше, чем в Германии и Австрии.
Темпы роста новых случаев показали признаки замедления, и правительство надеется начать ослабление ограничительных мер после пасхальных каникул в апреле, если ситуация будет под контролем.
В понедельник количество новых заражений выросло на 184 – до 3 001, что является вторым наименьшим ежедневным приростом с момента первых зарегистрированных случаев заражения 1 марта.
В Чехии сейчас зафиксировано 24 смерти, в больнице находится 291 человек.
Отмечается, что чешская власть проводит интенсивное тестирование на Covid-19 среди населения. Так, показатель протестированных граждан в понедельник составил рекордные 5 313, что вдвое выше показателей прошлой недели. В результате общее количество тестов достигло 48 811.
Прага пытается увеличить возможности тестирования до 10 тысяч днем и ускорить отслеживание контактов с инфицированными людьми.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.
На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.