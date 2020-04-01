Тесты на коронавирус: В Чехии спадает волна заражений Covid-19

Новости мира:В Чехии медики фиксируют снижение количества заражений на коронавирус.

В Чешской республике по состоянию на 1 марта зарегистрировано три тысячи случаев инфицирования Covid-19.

Об этом сообщает Reuters.

В стране с населением 10,7 миллиона граждан зафиксировано наибольшее количество заболеваний среди восточного крыла ЕС, но гораздо меньше, чем в Германии и Австрии.

Темпы роста новых случаев показали признаки замедления, и правительство надеется начать ослабление ограничительных мер после пасхальных каникул в апреле, если ситуация будет под контролем.

В понедельник количество новых заражений выросло на 184 – до 3 001, что является вторым наименьшим ежедневным приростом с момента первых зарегистрированных случаев заражения 1 марта.

В Чехии сейчас зафиксировано 24 смерти, в больнице находится 291 человек.

Отмечается, что чешская власть проводит интенсивное тестирование на Covid-19 среди населения. Так, показатель протестированных граждан в понедельник составил рекордные 5 313, что вдвое выше показателей прошлой недели. В результате общее количество тестов достигло 48 811.

Прага пытается увеличить возможности тестирования до 10 тысяч днем и ускорить отслеживание контактов с инфицированными людьми.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.