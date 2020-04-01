Противодействие кризису: Дуда подписал спецзакон

Новости мира:Анджей Дуда принял антикризисную программу в Польше на €45 миллиардов.

Сейм Польши 31 марта отверг большинство поправок Сената страны к спецзакону о программе действий для поддержки экономики в рамках противодействия пандемии коронавируса на сумму 212 млрд злотых (свыше 45 млрд евро) под названием "Антикризисный щит".

Президент Польши Анджей Дуда вечером подписал этот документ.

В целом, антикризисный пакет в Польше состоит из пяти основных блоков:

защиты рабочих мест,

поддержки системы здравоохранения,

безопасности финансовой системы,

развития инвестиций в публичном секторе.

Спецзакон регулирует внесение изменений в несколько законов в сфере здравоохранения. Например, ими регламентируется возвращения медсестер и санитарок, у которых был пятилетний перерыв в работе, в систему Минздрава, официально разрешаются консультации пациентов в системе видеоконфереции врачами, которые находятся на карантине и т.п. Согласно планам правительства, для поддержки системы здравоохранения будет выделено 7,5 млрд злотых (более 1,7 млрд евро) на обеспечение больниц и медицинских учреждений всем необходимым для противодействия коронавирусу, а также модернизацию всей медицинской системы страны.

Предпринимателям, у которых из-за коронавируса будут значительное снижение доходов, государство покроет 40% зарплат работникам до уровня средней зарплаты. В случае продления срока закрытия детских садов и школ, родителям, которые остаются дома с малолетними детьми (до 8 лет) будет предоставляться социальная помощь на срок до 14 дней с возможностью ее продления.

Правительство Польши также планирует освободить маленькие фирмы (до 9 человек) от уплаты социальных отчислений на три месяца, если фирма была зарегистрирована до 1 февраля.

В пакете поддержки бизнеса предусматриваются кредитные гарантии, микрозаймы, частичное возобновление работы в воскресенье предприятий торговли, а также временное приостановление социальных отчислений в бюджет.

В то же время Сейм решил не вносить снова в спецзакон положение о корреспондентном голосовании в выборах лицами, находящимися на карантине, или которым более 60 лет. Ранее это положение в спецзаконе отверг Сенат.

Большинство положений спецзакона, по отдельным исключениям, вступают в силу с момента их официального опубликования в правительственном вестнике.