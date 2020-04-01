"Полет домой": Польша помогла вернуть граждан Украины на родину

Новости Украины:В условиях пандемии COVID-19 власти Польши помогли вернуть домой 64 украинцев.

В рамках акции "Полет домой" (#LOTdodomu) Польша помогла 64 гражданам Украины вернуться домой самолетами польской авиакомпании LOT из пяти стран Латинской Америки.

Об этом в Twitter написал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"От всего сердца благодарю глав МВД Мариуша Каминского, МИД Яцека Чапутовича, главного коменданта Пограничной службы генералу Томаша Прагу, заместителей министров Бартоша Гродецкого и Марцина Пшидачу за доброжелательность, сотрудничество и помощь 64 гражданам Украины в возвращении домой из Бразилии, Алжира, Кубы, Перу, Мексики", - написал Дещица.

Заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач сообщил в Twitter, что в рамках акции #LOTdodomu удалось вернуть на родину 40 украинцев из Перу.

В складні часи Польща не забуває про інших.

Вчора завдяки програмі організованої польським урядом @Lotdodomu польотом з Перу на свою батьківщину повернулися 40 українців Гарна співпраця @MSZ_RP і @MFA_Ukraine @B_Cichocki @ADeshchytsia @PLinUkraine @PLinLviv https://t.co/BY1mzYAxC1 — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) March 31, 2020

В то же время, как сообщил в Twitter МИД Польши, в телефонном разговоре во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил польского коллегу Яцека Чапутовича за возвращение украинцев из Лимы (Перу). Отмечается, что министры также обсудили эпидемиологическую ситуацию в обеих странах, ситуацию на Донбассе и сотрудничество Украины с НАТО.

Как сообщалось, в связи с пандемией гриппа приостановлены регулярные международные авиарейсы. Государства эвакуируют своих граждан из-за рубежа специальными рейсами.

По данным Worldmeters, по состоянию на утро 1 апреля в мире зафиксированы 858 892 случая коронавируса, 178 100 пациентов выздоровели, летальных случаев - 42 158.