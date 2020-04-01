Треть украинских заробитчан в Польше пострадали от коронавируса: на что жалуются

Из-за пандемии коронавируса пострадала треть украинских заробитчан в Польше, они жалуются на ограничения и снижение доходов.
Обь этом пишет Wirtualne Media со ссылкой на результаты опроса IRCenter.
Данные опроса показали, что 60% украинцев жалуются на ухудшение после введения в Польше карантина. Примерно 30% опрошенных остались без работы или должны были существенно ее ограничить. При этом 27% испытывают проблемы с трудоустройством. Жилье в Польше потеряли 3% украинцев.
Более половины трудовых мигрантов утверждают, что не боятся эпидемии коронавируса и сожалеют о трудностях с работой.
По данным опроса, 22% заявили, что останутся в стране нелегально, если срок их пребывания в Польше закончится. Однако 7% опрошенных не исключают, что, если карантин затянется, то им придется возвращаться в Украину для переоформления документов.
Также социологи выяснили, что каждый пятый украинец приехал в Польшу по биометрическому паспорту и нашел там работу без трудовой визы.
Напомним:
Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина.
Макроэкономический прогноз, на котором строились поправки в государственный бюджет, предполагает падение экономики в 2020 году на 4,8% ВВП,
За минувшие сутки из-за пандемии коронавируса в Украину вернулись еще почти 5 тыс. граждан.
В связи с введением карантина в Украине увеличился спрос на ряд специальностей.