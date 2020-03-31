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Рынок труда: Какие специальности самые востребованные в Украине на время карантина

Рынок труда: Какие специальности самые востребованные в Украине на время карантина
15:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с равведением карантина в Украине увеличился спрос на ряд специалностей.

С момента введения карантина на рынке труда Украины количество предложений по работе в сфере медицины выросло вдвое, и эта сфера впервые вошла в ТОП-10 профессиональных сфер по популярности. 

Такие данные приводятся в исследовании кадрового портала hh.ua/grc.

Кроме того, с 12 марта произошли такие изменения на рынке труда, как увеличение доли вакансий, направленных на поиск специалистов в профсферах "IT", "Бухгалтерия", "Банки" и "Медицина". А популярность таких профсфер, как "Продажи", "Административный персонал", "Производство", "Транспорт" и "Начало карьеры", упала. К тому же, из ТОП-10 профсфер по количеству вакансий исчез "Рабочий персонал", и количество вакансий в этой сфере снизилось на 9%.

Шмыгаль: С апреля медикам в Украине увеличат оплату труда

Также в исследовании отмечается, что с 8% до 4% снизилась доля в общем объеме вакансий компаний, работающих в области "Товары народного потребления (непищевые)". Ощутимый спад произошел в количестве вакансий, размещаемых компаниями сферы "Строительство", "Недвижимость", "Архитектура" - их количество снизилось на 23%. 

"С момента введения карантина на рынке Украины вырос сегмент курьерской доставки. Соответственно, возросла потребность работодателей в соответствующих специалистах: курьерах, упаковщиках, операторах службы поддержки, водителях и так далее. Однако, учитывая, что спрос со стороны соискателей на подобные работы всегда был достаточно высок, кадрового дефицита по этим специальностям не наблюдается", - сообщается в исследовании.

Отмечается, что появились и некоторые "специализированные" вакансии. Например, личного и корпоративного вирусолога-контроллера коронавируса, специалиста по охране труда и промышленной безопасности, агента по продаже юридических услуг для компаний, пострадавших от пандемии (антикризисный пакет). А компании, которые не могут перевести всех сотрудников на дистанционный формат работы, размещают вакансии для водителей и координаторов выезда транспортных средств, которые будут контролировать путевые листы и распределять заказы для перевозок сотрудников компании. Однако перечисленные вакансии все же довольно редки.

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"В целом спрос пока сохраняет структуру начала года: в ТОПе по количеству вакансий профсферы "IT", "Продажи", "Маркетинг". Однако в части предложений о работе указывается, что окончательное решение о приеме сотрудника будет принято после отмены карантина. Поэтому размещение вакансий в большей степени направлены на формирование кадрового пула, а не на оперативное трудоустройство специалиста", - говорится в исследовании. 

Как сообщалось ранее, за первые 12 дней карантина в Украине количество соискателей на рынке труда страны выросло почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом в феврале.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Украина, Работа, Карантин, Занятость, Коронавирус.
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