Сколько украинцев за рубежом болеют COVID-19: данные МИД

Новости Украины:Количество украинцев, которые лечатся за рубежом от коронавируса, выросло с 27 до 30 человек.

Среди украинцев, находящихся за границей, есть инфицированные коронавирусом COVID-19. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, сколько именно и в каких странах.

По состоянию на 31 марта подтверждены случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы у 30 украинцев за рубежом.

Сколько украинцев болеют за границей коронавирусом:

Италия – 5;

Доминиканская Республика – 4;

Германия – 4;

Польша – 3;

Австрия – 3;

Нигерия – 2;

ОАЭ – 2;

Нидерланды – 1;

Испания – 1;

Швеция – 1;

Швейцария – 1;

США – 1;

Себрия – 1;

Сейшельские острова – 1.

Украинцы за границей, заразившиеся коронавирусом / Инфографика МИД

8 украинцев за рубежом выздоровели: в Японии, Италии, Польше и Германии. К сожалению, 4 граждан Украины умерли.

Кроме того, в МИД сообщили, что более 11 тысяч украинцев зарегистрировались для возвращения домой.

Как сообщалось, в Украине подтвердили уже 548 случаев заражения коронавирусом, 13 человек скончались, 8 – выздоровели.

В Украине 22% больных COVID-19 имеют возраст от 50 до 59 лет. Еще 21% - в возрасте от 30 до 39 лет.

Кабмин рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны.