Сколько украинцев за рубежом болеют COVID-19: данные МИД

Среди украинцев, находящихся за границей, есть инфицированные коронавирусом COVID-19. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, сколько именно и в каких странах.
По состоянию на 31 марта подтверждены случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы у 30 украинцев за рубежом.
Сколько украинцев болеют за границей коронавирусом:
8 украинцев за рубежом выздоровели: в Японии, Италии, Польше и Германии. К сожалению, 4 граждан Украины умерли.
Кроме того, в МИД сообщили, что более 11 тысяч украинцев зарегистрировались для возвращения домой.
Как сообщалось, в Украине подтвердили уже 548 случаев заражения коронавирусом, 13 человек скончались, 8 – выздоровели.
В Украине 22% больных COVID-19 имеют возраст от 50 до 59 лет. Еще 21% - в возрасте от 30 до 39 лет.
Кабмин рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны.