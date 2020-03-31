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Сколько украинцев за рубежом болеют COVID-19: данные МИД

Сколько украинцев за рубежом болеют COVID-19: данные МИД
09:39 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Количество украинцев, которые лечатся за рубежом от коронавируса, выросло с 27 до 30 человек.

Среди украинцев, находящихся за границей, есть инфицированные коронавирусом COVID-19. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, сколько именно и в каких странах.

По состоянию на 31 марта подтверждены случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы у 30 украинцев за рубежом.

Сколько украинцев болеют за границей коронавирусом:

  • Италия – 5;
  • Доминиканская Республика – 4;
  • Германия – 4;
  • Польша – 3;
  • Австрия – 3;
  • Нигерия – 2;
  • ОАЭ – 2;
  • Нидерланды – 1;
  • Испания – 1;
  • Швеция – 1;
  • Швейцария – 1;
  • США – 1;
  • Себрия – 1;
  • Сейшельские острова – 1.
Украинцы за границей, заразившиеся коронавирусом
Украинцы за границей, заразившиеся коронавирусом / Инфографика МИД

8 украинцев за рубежом выздоровели: в Японии, Италии, Польше и Германии. К сожалению, 4 граждан Украины умерли.

Кроме того, в МИД сообщили, что более 11 тысяч украинцев зарегистрировались для возвращения домой.

Как сообщалось, в Украине подтвердили уже 548 случаев заражения коронавирусом, 13 человек скончались, 8 – выздоровели.

В Украине 22% больных COVID-19 имеют возраст от 50 до 59 лет. Еще 21% - в возрасте от 30 до 39 лет.

Кабмин рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны. 

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МИД, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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