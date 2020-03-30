Коронавирус в Украине: число погибших возросло

Новости Украины:До 13 возросло количество скончавшихся от COVID-19 в Украине.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 22:00 понедельника, 30 марта, в Украине насчитывается 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19, и 13 летальных случаев от нее.

"Всего в Украине зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19", - говорится в сводке, опубликованной на странице ЦОЗ в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Помимо этого, говорится в информации, 8 человек уже выздоровели – "повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме".

Напомним: