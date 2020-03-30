Коронавирус в Украине: число погибших возросло

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 22:00 понедельника, 30 марта, в Украине насчитывается 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19, и 13 летальных случаев от нее.
"Всего в Украине зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19", - говорится в сводке, опубликованной на странице ЦОЗ в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.
Помимо этого, говорится в информации, 8 человек уже выздоровели – "повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме".
Напомним:
В Украине карантинный режим ежедневно обеспечивают около 18 тысяч правоохранителей.
В Украину из Южной Кореи прибыло 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления коронавируса.
В Украине 22% больных COVID-19 имеют возраст от 50 до 59 лет. Еще 21% - в возрасте от 30 до 39 лет.
Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министра здравоохранения Ильи Емца об усилении карантинных мер из-за коронавируса.
Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга рассказал, что делать гражданам, которых отказываются тестировать на коронавирус Covid-19 в больнице.