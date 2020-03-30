Что делать если вам отказывают в тестировании на коронавирус

Новости Украины:Граждане могут обращаться на горячую линию Минздрава, если в больнице их отказываются тестировать на Covid-19.

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга рассказал, что делать гражданам, которых отказываются тестировать на коронавирус Covid-19 в больнице.

"Мы получаем сообщения от населения о том, что им отказывают в проведении тестирований. Хочу обратиться ко всем медикам и гражданам, которые имеют основания для проведения тестирования, на нашем сайте и сайтах ОГА есть горячие линии, о каждом отказе в тестировании, пожалуйста, сообщайте на горячую линию", - сказал Ляшко.

Он отметил, что каждое такое обращение будут рассматривать на региональном и национальном уровнях, ведь необходимо обеспечить максимальное тестирование для тех, кто подпадает под алгоритм.

"Моим распоряжением как председателя по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций было дано поручение создать мобильные бригады в каждой области, каждом районе. Мобильные бригады созданы для того, чтобы забирать образцы для проведения тестирования в вирусологических лабораториях методом полимеразной цепной реакции", - добавил главный санврач.

Ляшко рассказал, что сейчас созданы 567 таких бригад. Они будут выезжать на место дислокации пациента, забирать образцы и передавать их в вирусологические лаборатории.

Напомним:

По данным Минздрава, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине зарегистрированы 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 62 новых случая.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.