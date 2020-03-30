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Понедельник, 30.03.2020
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COVID-19 в Украине: статистика коронавируса на 30 марта

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COVID-19 в Украине: статистика коронавируса на 30 марта
10:45 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни, из них 11 - летальные, шестеро пациентов выздоровели, сообщили в Минздраве.

По состоянию на 10:00 30 марта в Украине зарегистрированы 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни, сообщает Министерство здравоохранения Украины в Telegram-канале "Коронавірус_інфо".

"Из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 62 новых случая", - указывается в сообщении.

Статистика по областям:

  • Винницкая обл. - 23 случая;

  • Волынская обл. - 2 случая;
  • Днепропетровская обл. - 8 случаев;
  • Донецкая обл. - 6 случаев;
  • Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
  • г. Киев - 102 случая;
  • Киевская обл. - 49 случаев (2 летальных)
  • Кировоградская обл. - 4 случая;
  • Львовская обл. - 6 случаев;
  • Луганская обл. - 2 случая;
  • Одесская обл. - 8 случаев;
  • Полтавская обл. - 1 случай;
  • Ровенская обл. - 11 случаев (2 летальных)
  • Сумская обл. - 9 случаев (1 летальный)
  • Тернопольская обл. - 60 случаев (1 летальный)
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 1 случай;
  • Хмельницкая обл. - 2 случая;
  • Черкасская обл. - 50 случаев;
  • Черновицкая обл. - 75 (1 летальный) случаев;
  • Черниговская обл. - 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий и Крыма отсутствуют.

Распределение подтвержденных случаев по возрастным группам:

  • от 0 до 10 лет - 5%;
  • от 10 до 20 - 4%;
  • от 20 до 30 - 21%;
  • от 30 до 40 - 21%;
  • от 40 до 50 - 20%;
  • от 50 до 60 - 23%;
  • от 60 до 70 - 12%;
  • от 70 до 80 - 3%.

В Центре общественного здоровья добавили, что летальные случаи зафиксированы в Житомирской области (1), Киевской (2), Ровенской (2), Сумской (1), Тернопольской (1), Черновицкой (1), Ивано-Франковской (3).

"По состоянию на утро 30 марта в Центр поступило 298 случаев подозрения на COVID-19. всего с начала 2020 года поступило 2264 сообщений о подозрении на коронавирус", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине по состоянию на вечер воскресенья, 29 марта, число заразившихся коронавирусом выросло на 57 и составило 475 случаев. Умерли 10 человек.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

В связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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