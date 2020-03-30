COVID-19 в Украине: статистика коронавируса на 30 марта

По состоянию на 10:00 30 марта в Украине зарегистрированы 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни, сообщает Министерство здравоохранения Украины в Telegram-канале "Коронавірус_інфо".
"Из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 62 новых случая", - указывается в сообщении.
Статистика по областям:
Винницкая обл. - 23 случая;
Данные с временно оккупированных территорий и Крыма отсутствуют.
Распределение подтвержденных случаев по возрастным группам:
В Центре общественного здоровья добавили, что летальные случаи зафиксированы в Житомирской области (1), Киевской (2), Ровенской (2), Сумской (1), Тернопольской (1), Черновицкой (1), Ивано-Франковской (3).
"По состоянию на утро 30 марта в Центр поступило 298 случаев подозрения на COVID-19. всего с начала 2020 года поступило 2264 сообщений о подозрении на коронавирус", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине по состоянию на вечер воскресенья, 29 марта, число заразившихся коронавирусом выросло на 57 и составило 475 случаев. Умерли 10 человек.
В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.
В связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
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