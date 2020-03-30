Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 марта

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

По состоянию на утро 30 марта в мире насчитывалось 723 тысячи 279 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 33 тысяч 993 человек, поправились более 151 тысяча.

По данным Минздрава, по состоянию на вечер 29 марта в Украине зафиксировано 475 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 10 из которых оказались летальными. Шесть человек уже выздоровели.

Covid-19 зафиксирован уже во всех украинских областях и Киеве. Последней областью, в которой обнаружили коронавирус стала Кировоградская. Сейчас больше всего случаев заражения в Киеве и Черновицкой области. Далее Тернопольская, Черкасская, Киевская, Ивано-Франковская. По одному случаю заражения - в Полтавской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Закарпатской, Черниговской областях.

Важно:

За двое суток число заболевших в стране увеличилось до 475;

Подтверждены 10 случаев смерти украинцев в стране и 4 за рубежом;

Украина закрыла границы, МИД ввел программу "Защита";

Минздрав запускает спецбригады по выявлению инфицированных и внедряет стандарт "клинической сортировки";

В стране начали полностью блокировать отдельные регионы и населенные пункты.

09:34 За последние сутки в Турции зафиксировано 23 случая смерти от коронавируса нового типа (Covid-19), число жертв заболевания достигло 131.

09:10 В Сирии только сейчас сообщили о первом случае заражения, хотя в соседнем Иране - самая крупная вспышка на Ближнем Востоке: женщина умерла вскоре после доставки в больницу. (Минздрав Сирии)

09:00 В настоящее время в связи с массовым распространением коронавирусной инфекции COVID-19 люди могут пересечь линию разграничения на Донбассе только в случае гуманитарной ситуации, заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

08:36 29 марта на внеочередном заседании Кабинет министров упростил получение пособия по безработице на период карантина, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

08:24 С понедельника в Москве вводится режим самоизоляции для всех граждан. Покидать дом можно только при угрозе жизни и здоровью, для поездок на работу, покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгула домашних животных не далее 100 метров от места проживания и для выноса мусора. В ближайшие дни планируется ввести спецпропуска, которые будут необходимы для выхода из дома. Приезжать в Москву или уезжать из нее пока что можно (распоряжение мэра Москвы).

08:13 Во временно оккупированном Донецке выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

08:10 В Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 144 698 украинцев после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

08:00 По состоянию на утро 30 марта, всего в мире зафиксированы 723 279 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 151 901 человек, умерли 33 984.

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

США (139 099) — более 15,5 тыс. новых случаев за сутки, +218 смертей;

Италия (97 689) — более 5,2 тыс. новых случаев по итогам 28 марта и +756 смертей;

Китай (81 439) — 45 новых случаев и 5 погибших за сутки;

Испания (80 031) — почти 6,8 тыс. новых выявленных случаев инфицирования и +820 смертей (второй день подряд в Испании умирает более 800 человек за сутки)

Германия (62 095) — 4,4 тыс. новых случаев за минувшие сутки и +92 смерти.

Франция занимает шестое место (40 174 случая). Далее следуют Иран (38 309) и Великобритания (19 552 случая). Закрывают десятку Швейцария (14 829) и Нидерланды (10 866).

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: