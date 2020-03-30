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Сколько еще украинцев ждут эвакуации в разных странах мира

Сколько еще украинцев ждут эвакуации в разных странах мира
12:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Эвакуации в различных странах мира ожидают почти 11 500 граждан Украины.

Около 11, 5 тысячи наших соотечественников в разных странах мира ожидают эвакуации в Украину.

Об этом заявил во время онлайн-брифинга 30 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сейчас количество граждан Украины, которые ожидают эвакуации из разных стран мира, составляет 11 449 человек", - сказал Кулеба.

Он добавил, что эта цифра меняется, потому что кто-то возвращается, а кто-то решает эвакуироваться и информирует об этом посольство или консульство.

В связи с этим министр призвал тех граждан Украины, у которых есть средства для проживания в той стране, где они находятся, остаться, чтобы не подвергаться опасности заражения во время поездки.

"Вы не сможете совершить длительный переезд не касаясь поверхностей и не общаясь с людьми. Вы никогда не знаете, где у вас риск заражения. Пожалуйста, сейчас критический период - ближайшие недели будут определяющими и из соображений вашей же безопасности желательно, чтобы вы эти недели побыли там, где вы находитесь. Это для вас лично гораздо более безопасный вариант", - акцентировал министр.

Украина закрыла границы - что делать украинцам, которые не успели вернуться

В то же время Кулеба заверил, что дипломаты поддерживают контакт с теми украинцами, которые хотят эвакуироваться, и постоянно ищут возможности их возвращения в Украину.

Как сообщалось, в Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 144 698 украинцев после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

С 27 марта полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

29 марта Кабмин принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Все по теме:

МИД, Граница, Карантин, Дмитрий Кулеба, Эвакуация украинцев.
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