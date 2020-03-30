Криклий: Обсервация обязательна для украинцев, которые возвращаются из-за рубежа

Новости Украины:Владислав Криклий заявил, что все украинцы, которые вернулись из-за границы пройдут обсервацию.

Правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Об этом в Telegram написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Только что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы", - написал Криклий.

Напоминаем, Аваков заявил, что украинцев, которые в ближайшие дни будут возвращаться на родину из-за рубежа, будут помещать на обязательную обсервацию.