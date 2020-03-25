Украина запретит любое пассажирское пересечение границы в обе стороны

Новости Украины:Правительство Украины намерено полностью закрыть до конца пятницы любое пассажирское сообщение через госграницу.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам отработать проект решения Кабмина по закрытию границы с 28 марта.

"Отдельно, до конца дня пятницы, мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны", - сказал он в ходе заседания Кабмина.

Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел, МВД и Мининфраструктуры в срочном порядке отработать соответствующее решение по закрытию границ Украины для любого пассажирского сообщения и вынести на внеочередное заседание Кабмина.

"При необходимости вынести его на рассмотрение Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и по процедуре, чтобы там не было никаких коллизий, нарушений прав граждан", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр также отметил, что первоочередная задача правительства – обеспечить безопасность граждан Украины.

Кабмин продлил карантинные меры в Украине до 24 апреля.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 10:00 25 марта подтверждено 113 случав Covid-19, в том числе один в Волынской области, подтвержденный за минувшие сутки.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 25 марта превысило 423 тыс., из них более 290 тыс. — активные.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Напомним: