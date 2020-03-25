Украина запретит любое пассажирское пересечение границы в обе стороны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам отработать проект решения Кабмина по закрытию границы с 28 марта.
"Отдельно, до конца дня пятницы, мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны", - сказал он в ходе заседания Кабмина.
Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел, МВД и Мининфраструктуры в срочном порядке отработать соответствующее решение по закрытию границ Украины для любого пассажирского сообщения и вынести на внеочередное заседание Кабмина.
"При необходимости вынести его на рассмотрение Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и по процедуре, чтобы там не было никаких коллизий, нарушений прав граждан", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер-министр также отметил, что первоочередная задача правительства – обеспечить безопасность граждан Украины.
Кабмин продлил карантинные меры в Украине до 24 апреля.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на 10:00 25 марта подтверждено 113 случав Covid-19, в том числе один в Волынской области, подтвержденный за минувшие сутки.
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 25 марта превысило 423 тыс., из них более 290 тыс. — активные.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.
Напомним:
При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за рубежа уже вернулись 78 592 гражданина.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.
Немецкие самолеты будут забирать украинских граждан из самых отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда уже Украина будет помогать им добираться домой.
Большинство граждан Украины, которые оставались за рубежом на момент введения ограничительных мер для противодействия распространению Covid-19, уже вернулись из-за рубежа, еще 20 тыс. людей ожидают возможности вернуться на родину.
В связи с распространением коронавируса и желанием граждан вернутся домой, Украина организовала 4 вылет для эвакуации украинцев из Франции.