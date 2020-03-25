Скачать
Среда, 25.03.2020
Чрезвычайную ситуацию вводят по всей Украине: карантин продлили
Чрезвычайную ситуацию вводят по всей Украине: карантин продлили
Украина запретит любое пассажирское пересечение границы в обе стороны
Украина запретит любое пассажирское пересечение границы в обе стороны
Барселона готовит распродажу футболистов
Барселона готовит распродажу футболистов
Как защитить себя от коронавируса в спортзале
Как защитить себя от коронавируса в спортзале

Украина запретит любое пассажирское пересечение границы в обе стороны

Украина запретит любое пассажирское пересечение границы в обе стороны
14:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Правительство Украины намерено полностью закрыть до конца пятницы любое пассажирское сообщение через госграницу.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам отработать проект решения Кабмина по закрытию границы с 28 марта.

"Отдельно, до конца дня пятницы, мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны", - сказал он в ходе заседания Кабмина.

Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел, МВД и Мининфраструктуры в срочном порядке отработать соответствующее решение по закрытию границ Украины для любого пассажирского сообщения и вынести на внеочередное заседание Кабмина.

"При необходимости вынести его на рассмотрение Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и по процедуре, чтобы там не было никаких коллизий, нарушений прав граждан", - подчеркнул Шмыгаль.

Спецпоезд Москва-Киев вывезет украинцев из России

Премьер-министр также отметил, что первоочередная задача правительства – обеспечить безопасность граждан Украины.

Кабмин продлил карантинные меры в Украине до 24 апреля.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 10:00 25 марта подтверждено 113 случав Covid-19, в том числе один в Волынской области, подтвержденный за минувшие сутки.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 25 марта превысило 423 тыс., из них более 290 тыс. — активные.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, Кабмин, ВОЗ, Карантин, ГПСУ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пока мир не отошел от коронавируса: в Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса
02 Маски - нужны или нет? Минздрав расставляет точки над "i"
03 Продукты, которые помогут очистить легкие в период пандемии
04 Пройдите тест и узнайте о своих жизненных ценностях
05 Умер народный артист Украины Анатолий Мокренко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У британского принца Чарльза обнаружили коронавирус
У британского принца Чарльза обнаружили коронавирус
Карантин в Киеве: Кличко просит Кабмин обеспечить контроль за ценами
Кличко просит Кабмин обеспечить контроль за ценами
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 марта
По меньшей мере двое сотрудников SpaceX больны Covid-19
По меньшей мере двое сотрудников SpaceX больны Covid-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь