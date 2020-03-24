МИД: В Украину из-за рубежа уже вернулись более 78 тыс граждан (Фото)

При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за рубежа уже вернулись 78 592 гражданина.
Такие данные обнародовал в Facebook Оперативный штаб МИД для защиты украинцев за рубежом в связи с распространением коронавируса.
Так, по данным МИД по состоянию на 24 марта из-за границы в Украину вернулись 78 592 гражданина.
В то же время 18 граждан Украины проходят лечение: в ФРГ - 5, Доминиканской Республике - 4, Польше - 2, Италии - 2, Испании - 1, ОАЭ - 2, на Сейшельских островах - 1, в Нидерландах - 1.
На карантине находится 152 гражданина Украины: в Австралии - 2, Бразилии - 16, Вьетнаме - 8, Катаре - 1, Китае - 1, Кубе - 1, Молдове - 2, Нидерландах - 1, ОАЭ - 3, Польше - 106, Румынии - 1, США - 2, ФРГ - 7, Черногории - 1.
Также, как сообщают в МИД, 6 граждан Украины выздоровели: в Японии - 4, в Италии - 1, в Польше - 1.
Три украинца за рубежом умерли от коронавируса.
Сьогодні з Лондона до вилетів ще один спецрейс SkyUp. Компанія перепрошує за затримку з вильотом, що було пов'язано з евакуацією наших громадян з Ісландії.
Загалом, рейсами МАУ та SkyUP до з ВБ повернулися 674 особи.
Ми щиро вдячні авіакомпаніям за співпрацю. Працюємо далі pic.twitter.com/wkkWGA8ic5
— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) March 24, 2020
Как сообщалось ранее, эпидемиологи совместно с Национальной полицией будут проверять соблюдение самоизоляции всех, кто возвращается в Украину из-за границы.
Напомним:
Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.
На утро вторника в Украине зафиксировано 84 случая заражения коронавирусом, зарегистрировано 756 подозрений.
У народного депутата Руслана Горбенко ("Слуга народа") подтвердили коронавирус.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с председателями областных государственных администраций и мэрами городов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал группы людей, которые наиболее подвержены вирусу COVID-19.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.