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Вторник, 24.03.2020
МИД: В Украину из-за рубежа уже вернулись более 78 тыс граждан (Фото)
МИД: В Украину из-за рубежа уже вернулись более 78 тыс граждан (Фото)
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МИД: В Украину из-за рубежа уже вернулись более 78 тыс граждан (Фото)

МИД: В Украину из-за рубежа уже вернулись более 78 тыс граждан (Фото)
21:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в мире в Украина организовала рейсы для эвакуации граждан из самых отдаленных уголков мира.

При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за рубежа уже вернулись 78 592 гражданина.

Такие данные обнародовал в Facebook Оперативный штаб МИД для защиты украинцев за рубежом в связи с распространением коронавируса.

Так, по данным МИД по состоянию на 24 марта из-за границы в Украину вернулись 78 592 гражданина.  

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В то же время 18 граждан Украины проходят лечение: в ФРГ - 5, Доминиканской Республике - 4, Польше - 2, Италии - 2, Испании - 1, ОАЭ - 2, на Сейшельских островах - 1, в Нидерландах - 1.

На карантине находится 152 гражданина Украины: в Австралии - 2, Бразилии - 16, Вьетнаме - 8, Катаре - 1, Китае - 1, Кубе - 1, Молдове - 2, Нидерландах - 1, ОАЭ - 3, Польше - 106, Румынии - 1, США - 2, ФРГ - 7, Черногории - 1.

Также, как сообщают в МИД, 6 граждан Украины выздоровели: в Японии - 4, в Италии - 1, в Польше - 1.

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Три украинца за рубежом умерли от коронавируса. 

Как сообщалось ранее, эпидемиологи совместно с Национальной полицией будут проверять соблюдение самоизоляции всех, кто возвращается в Украину из-за границы.

Напомним: 

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Украина, МИД, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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