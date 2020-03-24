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Вторник, 24.03.2020
Возможное введение ЧС в ряде областей: Кабмин вечером проведет внеочередное заседание
Возможное введение ЧС в ряде областей: Кабмин вечером проведет внеочередное заседание
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Возможное введение ЧС в ряде областей: Кабмин вечером проведет внеочередное заседание

Возможное введение ЧС в ряде областей: Кабмин вечером проведет внеочередное заседание
19:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине Кабмин сегодня проведет внеочердное заседание, на котором может быть введен режим ЧС в нескольких областях.

Внеочередное заседание Кабинета министров состоится во вторник вечером.

Об этом заявляет представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат из фракции "Слуга народа" Василий Мокан.

"Сейчас кстати, через час будет внеочередное заседание Кабмина, и может быть введен режим чрезвычайной ситуации в других регионах", - сообщил Мокан во вторник в эфире телеканала.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта

Как сообщалось ранее, столичные власти по инициативе городского головы Виталия Кличко приняли решение отключить отопление в школах и садах с целью уменьшить нагрузку на бюджет и перенаправить средства на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Напомним: 

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Все по теме:

Украина, ВРУ, ВР, Кабмин, ЧС, Рада, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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