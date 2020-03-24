Возможное введение ЧС в ряде областей: Кабмин вечером проведет внеочередное заседание

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине Кабмин сегодня проведет внеочердное заседание, на котором может быть введен режим ЧС в нескольких областях.

Внеочередное заседание Кабинета министров состоится во вторник вечером.

Об этом заявляет представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат из фракции "Слуга народа" Василий Мокан.

"Сейчас кстати, через час будет внеочередное заседание Кабмина, и может быть введен режим чрезвычайной ситуации в других регионах", - сообщил Мокан во вторник в эфире телеканала.

Как сообщалось ранее, столичные власти по инициативе городского головы Виталия Кличко приняли решение отключить отопление в школах и садах с целью уменьшить нагрузку на бюджет и перенаправить средства на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Напомним: