Возможное введение ЧС в ряде областей: Кабмин вечером проведет внеочередное заседание

Внеочередное заседание Кабинета министров состоится во вторник вечером.
Об этом заявляет представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат из фракции "Слуга народа" Василий Мокан.
"Сейчас кстати, через час будет внеочередное заседание Кабмина, и может быть введен режим чрезвычайной ситуации в других регионах", - сообщил Мокан во вторник в эфире телеканала.
Как сообщалось ранее, столичные власти по инициативе городского головы Виталия Кличко приняли решение отключить отопление в школах и садах с целью уменьшить нагрузку на бюджет и перенаправить средства на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Напомним:
Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.
На утро вторника в Украине зафиксировано 84 случая заражения коронавирусом, зарегистрировано 756 подозрений.
У народного депутата Руслана Горбенко ("Слуга народа") подтвердили коронавирус.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с председателями областных государственных администраций и мэрами городов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал группы людей, которые наиболее подвержены вирусу COVID-19.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.