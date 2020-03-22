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Коронавирус в Украине: Зеленский провел совещание с главами ОГА и мэрами городов

Коронавирус в Украине: Зеленский провел совещание с главами ОГА и мэрами городов
18:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Украины:Зеленский на совещании призвал региональных менеджеров объединиться для недопущения распространения коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с председателями областных государственных администраций и мэрами городов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, на котором призвал региональных менеджеров объединиться ради недопущения распространения эпидемии коронавируса в Украине.

Как сообщает пресс-служба президента, на совещании в воскресенье также присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представители профильных министерств, руководитель Офиса президента Андрей Ермак с заместителями и мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня существует два важных момента: это самоизоляция и преодоление паники. Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин – это не шутки, и зачем он нужен, а также объединитесь в это нелегкое время, чтобы показать совместную работу власти, чтобы защитить украинцев. Отложите в сторону политическую борьбу. В единстве – наша победа", - отметил Зеленский на совещании.

Глава государства заявил, что для координации усилий и наиболее эффективного сотрудничества ради здоровья украинцев такие селекторные совещания с регионами будут проводиться два раза в неделю. Он призвал области и областные центры составить список проблем на местах для их совместного решения.

Зеленский также напомнил, что уже скоро ожидается прибытие первого самолета из Китая со средствами защиты, тестами, которые будут распределены по регионам.

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Премьер-министр Шмыгаль указал, что наибольшие бюджеты в регионах для борьбы с угрозой COVID-19 там, где объединили поступления из областного и местного бюджетов, а также привлекли большой бизнес. Он призвал глав ОГА и мэров привлекать бизнес к закупке необходимой медицинской базы.

"Мы, правительство, работаем 24/7. Ежедневно у нас происходят встречи, такие, как с представителями G7, китайского правительства, МВФ и другие. Наши международные и европейские партнеры поддерживают нас. В некоторых ситуациях мы реагируем на вызовы быстрее, чем другие", - отметил он.

Премьер также рассказал, что проводится мониторинг заболеваемости и потребностей государственных учреждений на основании информации из местных больниц. Он поможет справедливо распределять ресурсы, грамотно прогнозировать и делать заказ в будущем.

Глава правительства призвал не допустить коррупционных действий и злоупотреблений при закупке средств, необходимых для противодействия распространению коронавируса, и отметил, что планируется создание Стабилизационного фонда для борьбы с этой инфекцией и ее последствиями в Украине.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал региональных руководителей решить вопрос продовольственных рынков, которые несут серьезные риски распространения коронавируса. Он рассказал, что правоохранительные органы системно работают над контролем соблюдения карантина и самоизоляции, в частности теми, кто вернулся из-за границы.

"Накануне из-за рубежа вернулось 19 тыс. человек в рамках программ эвакуации украинцев. Им всем предоставляется памятка о самоизоляции на две недели и делается тест на коронавирус. Полиция берет на себя обязательства контролировать их обсервацию", - отметил Аваков.

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что было издано постановление, которое предусматривает, что все украинцы из-за границы должны заполнять анкеты. Эти данные будут передавать на места, и санитарные врачи в регионах будут консультировать, а в случае необходимости – оказывать помощь тем, кто прибыл из другой страны. Он также отметил, что было определено, какие из медицинских учреждений следует перепрофилировать для борьбы с COVID-19.

Секретарь Координационного совета при президенте Украины Кирилл Тимошенко подчеркнул, что лично находится на связи с региональными менеджерами для быстрого решения вопроса с поставкой всего необходимого в местные больницы.

Напомним:

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Виталий Кличко, Арсен Аваков, Виктор Ляшко, Коронавирус, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль.
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