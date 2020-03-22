Несовпадение данных ЦОЗ и КГГА: Ляшко уточнил число зараженных коронавирусом в Киеве

Новости Украины:В Минздраве объяснили дисбаланс в последних данных КГГА и ЦОЗ о зараженных коронавирусом в Киеве.

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили дисбаланс в последних данных Киевской горгосадминистрации и Центра общественного здоровья относительно зараженных коронавирусом в столице.

Разъяснения по этому поводу предоставил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, отвечая на вопрос СМИ в ходе сегодняшнего брифинга о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

По его словам, вчера в Киеве были подтверждены 6 новых случаев заболевания Covid-19.

"Разных данных нет. Поскольку тот случай, о котором вчера сообщили в Киеве - о седьмом, а мы (Минздрав) говорим о 6 случаях в Киеве, то этот 7-й случай, который был повторно переподтвержден в киевской городской лаборатории. Но диагноз и исследования по этому пациенту были сделаны в Мюнхенской лаборатории, которая через частную лабораторию сообщила нам. Было экстренное сообщение, и мы его зафиксировали днем ранее", - сказал Ляшко.

Он отметил, что по состоянию на 22 марта общее количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины - 47.

"И количество случаев по Киеву у нас одинаковое - как на национальном уровне, так и в Киеве. Возник такой дисбаланс - об отчетности одного случая. Киев отчитывается позже, поскольку они ждали повторного подтверждения в своей лаборатории", - заверил главный санврач Украины.

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