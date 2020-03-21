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Коронавирус: основные симптомы, профилактика и лечение

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Коронавирус: основные симптомы, профилактика и лечение
20:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:На начальной стадии коронавирус имеет такие же симптомы, как и другие острые вирусные заболевания, определить его могут только специальные тесты.

Первые симптомы коронавируса

Заметим, что инкубационный период китайского коронавируса может длиться от 2 до 14 дней. В этот период человек не испытывает симптомов и не догадывается о болезни.

А первые симптомы можно перепутать с другими обычными зимними инфекциями такими как ОРВИ или грипп. Может появляться насморк, дискомфорт в горле, повышение температуры и слабость. Поэтому нужно при первых же признаках сообщить своему семейному врачу.

Основные симптомы коронавируса

Далее у человека начинается лихорадка, которая затем сопровождается сухим кашлем. В 14% случаев инфекция может привести к пневмонии и проблемам с дыханием, а в 5% - к тяжелому острому респираторному синдрому, почечной недостаточности и другим критическим состояниям.

Как можно заразиться: названы привычки, повышающие риск заражения коронавирусом

Отметим, что Covid-19 не такой смертельный, как другие коронавирусы. От нового китайского коронавируса умирает около 3%, и в основном это пожилые люди или с болезнями, вызывающими иммунодефицитное состояние. Дети заражаются довольно редко.

Коронавирус - основные симптомы:

  • Лихорадка;

  • Головная боль;

  • Кашель;

  • Затрудненное дыхание;

  • Слабость.

ТОП вещей, которые помогут защититься от коронавируса

Новый симптом коронавируса

Сингапурские ученые сообщили об еще одном специфическом симптоме Covid-19. Так, многие больные жаловались на повышенную температуру и сыпь, которая чесалась. При этом у них не было привычных для коронавируса симптомов - насморка, мокрого кашля и боли в горле.

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ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

  • Регулярно мойте руки с мылом;

  • Закрывайте нос и рот, когда чихаете;

  • Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

  • Мойте фрукты и овощи;

  • Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

  • Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

Лечение коронавируса Covid-2019

Сейчас нет подтвержденных способов лечения китайского коронавируса. Вся терапия направлена на поддержание больных и облегчение симптомов. Однако ученые не перестают тестировать различные противовирусные препараты, но пока ни один из них не показал значимой эффективности.

Также в Китае заявили о готовой вакцине против коронавируса, но она еще не может применяться на людях, потому что нужно провести больше исследований, чтобы подтвердить ее безопасность. Ожидается, что это произойдет в начале лета.

В сети распространяется куча ложной информации о лекарствах и вакцине. Разные мошенники предлагают купить такие препараты, но они точно не помогут и могут навредить, потому что неизвестно происхождение этих препаратов и их безопасность.

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Здоровье, Лечение, Симптомы, Карантин, Профилактика, Коронавирус, Covid-2019.
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