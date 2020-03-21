Коронавирус: основные симптомы, профилактика и лечение

Первые симптомы коронавируса
Заметим, что инкубационный период китайского коронавируса может длиться от 2 до 14 дней. В этот период человек не испытывает симптомов и не догадывается о болезни.
А первые симптомы можно перепутать с другими обычными зимними инфекциями такими как ОРВИ или грипп. Может появляться насморк, дискомфорт в горле, повышение температуры и слабость. Поэтому нужно при первых же признаках сообщить своему семейному врачу.
Основные симптомы коронавируса
Далее у человека начинается лихорадка, которая затем сопровождается сухим кашлем. В 14% случаев инфекция может привести к пневмонии и проблемам с дыханием, а в 5% - к тяжелому острому респираторному синдрому, почечной недостаточности и другим критическим состояниям.
Отметим, что Covid-19 не такой смертельный, как другие коронавирусы. От нового китайского коронавируса умирает около 3%, и в основном это пожилые люди или с болезнями, вызывающими иммунодефицитное состояние. Дети заражаются довольно редко.
Коронавирус - основные симптомы:
Лихорадка;
Головная боль;
Кашель;
Затрудненное дыхание;
Слабость.
Новый симптом коронавируса
Сингапурские ученые сообщили об еще одном специфическом симптоме Covid-19. Так, многие больные жаловались на повышенную температуру и сыпь, которая чесалась. При этом у них не было привычных для коронавируса симптомов - насморка, мокрого кашля и боли в горле.
Профилактика nCoV: как уберечься
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
Регулярно мойте руки с мылом;
Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
Мойте фрукты и овощи;
Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
Избегайте диких животных и не посещайте фермы.
Лечение коронавируса Covid-2019
Сейчас нет подтвержденных способов лечения китайского коронавируса. Вся терапия направлена на поддержание больных и облегчение симптомов. Однако ученые не перестают тестировать различные противовирусные препараты, но пока ни один из них не показал значимой эффективности.
Также в Китае заявили о готовой вакцине против коронавируса, но она еще не может применяться на людях, потому что нужно провести больше исследований, чтобы подтвердить ее безопасность. Ожидается, что это произойдет в начале лета.
В сети распространяется куча ложной информации о лекарствах и вакцине. Разные мошенники предлагают купить такие препараты, но они точно не помогут и могут навредить, потому что неизвестно происхождение этих препаратов и их безопасность.