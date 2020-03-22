Кто находится в группе риска во время пандемии коронавируса

Необходимость уменьшения мобильности в связи с угрозой коронавируса особенно важна для людей из групп риска, к которым относятся больные рядом хронических заболеваний. Об этом он рассказал на брифинге в воскресенье.
По его словам, люди преклонного возраста с наличием хронических заболеваний наиболее подвержены коронавирусу.
"По данным недавно опубликованной статистике в Италии, в группе риска находятся люди старше 60 лет. Среди них наибольшая летальность. Именно они тяжелее всего переносят коронавирусную болезнь, особенно если преклонный возраст осложняется еще и наличием хронических заболеваний. В первую очередь это диабет, после этого другие хронические заболевания органов дыхания. Также гипертоническая болезнь, как показывает практика, часто приводит к тому, что у человека возникают осложнения, которые могут быть несовместимы с жизнью", - сказал Ляшко.
Как сообщалось, по состоянию на утро 22 марта в Центр общественного здоровья поступило 80 сообщений о подозрении на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве.
Исследования проводили в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья, а также в областных лабораториях.
Базовые рекомендации для избежания заражения коронавирусом:
избегать контактов с животными;
не есть сырое или плохо обработанное мясо;
избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания;
регулярно и тщательно мыть руки.
Напомним:
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.
По состоянию на 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
В Киеве в субботу зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщил мер Киева Виталий Кличко.
В мире 80% из тех, кто будет поражен коронавирусной инфекцией, перенесут её в легкой форме.
На сегодня в мире разрабатываются по меньшей мере 20 вакцин против коронавируса Covid-19.
Курящие граждане сильнее остальных подвержены заражению новым коронавирусом. Ученые объясняют это тем, что курильщики имеют более слабый иммунитет.
На начальной стадии коронавирус имеет такие же симптомы, как и другие острые вирусные заболевания, определить его могут только специальные тесты.