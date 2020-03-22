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Кто находится в группе риска во время пандемии коронавируса

Кто находится в группе риска во время пандемии коронавируса
14:09 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал группы людей, которые наиболее подвержены вирусу COVID-19.

Необходимость уменьшения мобильности в связи с угрозой коронавируса особенно важна для людей из групп риска, к которым относятся больные рядом хронических заболеваний. Об этом он рассказал на брифинге в воскресенье.

По его словам, люди преклонного возраста с наличием хронических заболеваний наиболее подвержены коронавирусу.

"По данным недавно опубликованной статистике в Италии, в группе риска находятся люди старше 60 лет. Среди них наибольшая летальность. Именно они тяжелее всего переносят коронавирусную болезнь, особенно если преклонный возраст осложняется еще и наличием хронических заболеваний. В первую очередь это диабет, после этого другие хронические заболевания органов дыхания. Также гипертоническая болезнь, как показывает практика, часто приводит к тому, что у человека возникают осложнения, которые могут быть несовместимы с жизнью", - сказал Ляшко.

Как сообщалось, по состоянию на утро 22 марта в Центр общественного здоровья поступило 80 сообщений о подозрении на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве.

Исследования проводили в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья, а также в областных лабораториях.

Базовые рекомендации для избежания заражения коронавирусом:

избегать контактов с животными;

не есть сырое или плохо обработанное мясо;

избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания;

регулярно и тщательно мыть руки. 

Напомним:

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Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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