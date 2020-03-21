Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 21 марта

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

По состоянию на 21 марта зарегистрировано 277,031 случаев заражения коронавирусом, из них 91,981 человек выздоровел.

В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 21 марта 2020 в Украине насчитывалось 41 заразившихся, из них умерших — 3.

Важно:

в Украине зафиксировано 41 случай инфицирования коронавирусом;

три летальных случая от COVID-19 по Украине;

полиция более жестко начинает реагировать на нарушение правил карантина по части транспортных перевозок;

военкоматы приостановили призыв в армию;

доплаты в размере 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают меньше 5 тыс. гривен, начнутся с 1 апреля;

в Киеве готовятся ввести режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Минздрав рассматривает варианты продления карантина

Ситуация в регионах

08:52 Первым инфицированным в Тернопольской области оказался священник, в регионе вводят режим чрезвычайной ситуации.

06:44 Мэр Черновцов Алексей Каспрук запретил выходить на улицу детям до 14 лет без сопровождения родителей.

06:18 В Мукачево на самоизоляции находятся 98 горожан, которые вернулись из-за границы. У одного мужчины медики отобрали анализы для проведения теста на коронавирус Covid-19.

Коронавирус в мире

09:23 В связи с распространением коронавируса власти Кубы приняли решение закрыть границу для иностранцев.

08:21 В связи с распространением коронавируса власти Туниса приняли решение уйти на карантин.

07:32 В Нидерландах для людей пожилого возраста, больше других подверженных угрозе коронавирус, организовали час шопинга, в течение которого в супермаркеты будут пускать только их.

07:24 Всех искателей убежища, которые незаконно попадают в Канаду из США, будут отправлять в двухнедельный карантин.

06:09 Президент США Дональд Трамп объявил о намерении применить чрезвычайные военные полномочия, в частности, для помощи отдельным штатам и усиления координации в ответ на угрозы распространения коронавируса Covid-19.

Ситуация в мире

Второй страной после Италии по количеству больных является Испания: свыше 21,5 тысяч инфицированных и 1 093 погибших. Также значительный показатель заболевания фиксируют в Германии (19,8 тысяч инфицированных и 68 погибших) и США (19,6 тысяч инфицированных и 264 погибших).

В Иране за последние сутки количество больных подскочило до 19,6 тысяч. В стране умерло 1 433 пациентов.

Во Франции, где ранее зафиксировали резкий скачок летальных случаев, сейчас начисляют 12,6 тысяч больных и 450 погибших. Следующей по количеству случаев Covid-19 является Южная Корея, где инфекцию подхватили 8,9 тысяч человек, 102 из которых погибли. Напомним, там сегодня зафиксировали резкий скачок заражений.

В Украине количество больных на коронавирус возросло до 41, из них трое пациентов погибли. Также в МИД сообщили, что трое украинцев погибли от Covid-19 за рубежом.

Тем временем в Швейцарии отказались запрещать людям выходить на улицу, потому что "не хотят участвовать в политическом шоу".

А в Великобритании из-за коронавируса закрыли все кафе, рестораны и бары.

Свежие данные по числу жертв и зараженных в Украине

По состоянию на 10:00 21 марта в Украине 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 3 - летальные.

Карта распространения

С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 277 031 тыс людей. Болезнь забрала 11 421 жизней. А вот побороли болезнь более 91 981 тыс пациентов.

На планете более 186 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 170 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

Как можно чаще проветривайте помещение;

По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: