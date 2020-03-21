В Черновцах детям запретили выходить на улицу без родителей

Новости Украины:В Черновцах детям запретили выходить на улицу без взрослых.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук запретил выходить на улицу детям до 14 лет без сопровождения родителей.

Об этом он сказал в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Как известно, во всех учебных заведениях введен карантин. К сожалению, не все родители понимают, что сейчас карантин, а не каникулы. Поэтому запрещено появление в городе детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Ребенок может выходить из дома только с важной целью. Например, посещение врача. Не для того, чтобы погулять и поиграть с ребятами в футбол", - отметил Каспрук.

По его словам, вероятность заражения очень высока и это следует учитывать.

Напоминаем, в Черновцах вечером 16 марта закрыли заведения общественного питания, прекратят работу всех магазинов, которые не торгуют продуктами и предметами первой необходимости, и ограничат работу общественного транспорта.