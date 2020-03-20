Скачать
Пятница, 20.03.2020
Коронавирус, возвращение украинцев и состояние Маркива: Зеленский поговорил с премьером Италии
Коронавирус, возвращение украинцев и состояние Маркива: Зеленский поговорил с премьером Италии
В Украине еще три человека заболели коронавирусом
В Украине еще три человека заболели коронавирусом
УЕФА пересмотрит правило ФФП из-за пандемии коронавируса
УЕФА пересмотрит правило ФФП из-за пандемии коронавируса
Международный день счастья 2020: Джамала призывает не терять позитив с новой песней (Видео)
Джамала спела песню певца Post Malone "Circles" (Видео)

"Сложное решение": мэр Черновцов просит ввести чрезвычайное положение в области

"Сложное решение": мэр Черновцов просит ввести чрезвычайное положение в области
21:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Мэр Черновцов убежден в необходимости введения чрезвычайного положения в области.

В Черновицкой области необходимо ввести чрезвычайное положение, чтобы на государственном уровне контролировать ситуацию по недопущению распространения коронавируса в регионе, убежден мэр Черновцов Алексей Каспрук.

"Сегодня принял для себя непростое решение – обратился к президенту Украины, уведомил премьер-министра и главу СНБО об этом обращении – о необходимости введения чрезвычайного положения на территории Черновицкой области", - сказал мэр Черновцов в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.

По словам мэра, в регионе больше всего заболевших коронавирусом в Украине, у многих людей есть подозрение на заражение.

"Несколько небольших населенных пунктов, сел уже переведены решением областной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций в режим ограниченного въезда-выезда. Также есть большие проблемы с поставкой средств защиты и оборудования. Мы готовы закрывать мощности легкой промышленности и шить маски, но у украинских поставщиков на сегодняшний день нет запасов материалов", - рассказал Каспрук.

В этом контексте он выразил убеждение, что именно государство должно контролировать сложившуюся ситуацию.

"Основные стратегические запасы материалов - медицинского оборудования, масок, биокостюмов, лекарственных средств - распределять в жестком режиме между теми регионами, где это наиболее необходимо. Необходимо привлекать дополнительные силы и средства для контроля общественного порядка", - подчеркнул мэр Черновцов.

Чем чрезвычайная ситуация (ЧС) отличается от чрезвычайного положения (ЧП), и как это может повлиять на жизнь обычных граждан.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Черновцы, Чрезвычайное положение, Коронавирус, Алексей Каспрук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как выбрать маску, которая действительно минимизирует заражение
02 Пройдите тест и узнайте Вашу истинную личность
03 Что с нами делает кофе: польза кофеина для организма
04 Маникюр 2020: интересные идеи дизайна ногтей в фиолетовом цвете (Фото)
05 Выгодно подчеркнет фигуру: брюки, которые делают визуально стройнее (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия коронавируса: что известно на 20 марта, хроника событий
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 20 марта
День в ООС: ранены трое украинских защитников
День в ООС: ранены трое украинских защитников
ЕС открыл границу для украинцев, но не для всех: кто может въехать
ЕС открыл границу для украинцев, но не для всех: кто может въехать
Голливуд помог больницам, передав со съемочных площадок необходимое медицинское оборудование
Голливуд помог больницам, передав со съемочных площадок необходимое медицинское оборудование
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь