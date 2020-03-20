"Сложное решение": мэр Черновцов просит ввести чрезвычайное положение в области

Новости Украины:Мэр Черновцов убежден в необходимости введения чрезвычайного положения в области.

В Черновицкой области необходимо ввести чрезвычайное положение, чтобы на государственном уровне контролировать ситуацию по недопущению распространения коронавируса в регионе, убежден мэр Черновцов Алексей Каспрук.

"Сегодня принял для себя непростое решение – обратился к президенту Украины, уведомил премьер-министра и главу СНБО об этом обращении – о необходимости введения чрезвычайного положения на территории Черновицкой области", - сказал мэр Черновцов в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.

По словам мэра, в регионе больше всего заболевших коронавирусом в Украине, у многих людей есть подозрение на заражение.

"Несколько небольших населенных пунктов, сел уже переведены решением областной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций в режим ограниченного въезда-выезда. Также есть большие проблемы с поставкой средств защиты и оборудования. Мы готовы закрывать мощности легкой промышленности и шить маски, но у украинских поставщиков на сегодняшний день нет запасов материалов", - рассказал Каспрук.

В этом контексте он выразил убеждение, что именно государство должно контролировать сложившуюся ситуацию.

"Основные стратегические запасы материалов - медицинского оборудования, масок, биокостюмов, лекарственных средств - распределять в жестком режиме между теми регионами, где это наиболее необходимо. Необходимо привлекать дополнительные силы и средства для контроля общественного порядка", - подчеркнул мэр Черновцов.

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