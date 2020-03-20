Коронавирус: во Львове зафиксирован первый случай заболевания

Во Львове зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщил мэр города Андрей Садовый.
"Есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19 во Львове (житель Львова, 1950 г.р. 13 марта вернулся из Германии)", - написал мэр на странице в Фейсбуке в пятницу.
Садовый отметил, что информация поступила от главного врача инфекционной больницы, а также положительный результат на коронавирус подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве.
"Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины. Больного госпитализируют в инфекционной больнице. Информация передана правоохранительным органам для дальнейшего реагирования", - подытожил мэр.
Напомним:
По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 - летальные.
В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.
С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей. Болезнь забрала 10 046 жизней. А вот побороли болезнь более 88,4 тысячи пациентов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.