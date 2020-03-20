В Украине зафиксировали 26 случаев COVID-19

Новости Украины:На территории Украины уже 26 человек инфицированы COVID-19.

В Украине лабораторно подтверждены уже 26 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

"В Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них – летальные", - говорится в сообщении.

Напоминаем, исследование структуры нового коронавируса показало, что вирус возник в результате естественной эволюции, а не в результате экспериментов в лаборатории.

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