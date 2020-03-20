В Украине зафиксировали 26 случаев COVID-19

В Украине лабораторно подтверждены уже 26 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook.
"В Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них – летальные", - говорится в сообщении.
Напоминаем, исследование структуры нового коронавируса показало, что вирус возник в результате естественной эволюции, а не в результате экспериментов в лаборатории.
Как сообщалось ранее:
По состоянию на 19 марта, в мире зарегистрировано 218 814 подтвержденных случаев заболевания, из них 8 810 – летальные, выздоровели 84 113 человек.
В Украине 18 марта зарегистрировано два новых случая COVID-19 - в Донецкой и Киевской областях.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.
В связи с распространением коронавируса более 30 000 украинских граждан вернулись домой.