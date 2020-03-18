Коронавирус в Украине: ЦОЗ обнаружила случаи инфицирования в Киевской и Донецкой областях

Состоянием на 22.00 среды в Украине лабораторно подтверждено 2 новых случая заболевания, сообщает Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).
"По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и Киев (2)", – сообщается на странице ЦОЗ в соцсети Facebook.
Итого, по данным ЦОЗ, в Украине получено за 18 марта пациентов 51 и 103 контактные лица. По данным региональных лабораторий протестированы за среду методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные.
Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.
В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 640 образцов.
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