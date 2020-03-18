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На Буковине из-за коронавируса будут мыть улицы и доставлять продукты пенсионерам

На Буковине из-за коронавируса будут мыть улицы и доставлять продукты пенсионерам
18:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: www.consumer-cv.gov.ua

Новости Украины:В Украине из-за распространения коронавируса на Буковине приняли меры для снижения рисков заражения.

В Черновицкой области ввели дополнительные ограничительные меры, с целью противодействия коронавирусной инфекции. Будут проверять соблюдение карантинных ограничений, мыть улицы со спецрастворами и доставлять продукты пожилым людям.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

"На заседании областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации рассмотрели ситуацию в Черновицкой области по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Было решено ввести дополнительные и усилить уже введенные ограничительные меры", - говорится в сообщении.

В больших городах полицейские будут проверять услуги перевозки пассажиров в условиях карантина

В частности, указано, что на территории области планируют развернуть 5 карантинно-эпидемиологических постов (в Звенячине Заставновского района, Атаках Хотинского района, Оршовцах Кицманского района, Выжнице и Новоднестровске) с целью ограничения въезда и выезда на территорию области и 2 поста в селе Топоровцы Новоселицкого и Грозинцы Хотинского районов. На них будут круглосуточно работать спасатели, медики и полиция. Они будут дезинфицировать транспорт и измерять температуру.

"Кроме того, на карантинно-эпидемиологических постах выполняют информационно-разъяснительную работу: рассказывают гражданам о правилах безопасности, которые могут помочь уберечься от коронавируса. В то же время продолжают работать мобильные группы с участием представителей ГУ ГППС, УГСЧС и Нацполиции, которые проверяют состояние соблюдения карантина в учреждениях торговли, общественного питания, на предприятиях и других учреждениях", - сообщили в пресс-службе. 

Сообщается, что магазины, рынки и аптеки продолжат свою работу. Железнодорожный, междугородний и общественный транспорт не будет ходить.

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"В комплексе мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавируса на территории региона, также и мытье улиц в населенных пунктах с использованием спецрастворов. Такую обработку, в частности в Черновцах, осуществляют три раза в день. В районах области также уже несколько дней подряд моют улицы", - указано в сообщении. 

Указано, что в Черновицкой области прекратили работу 6 КПП.

"В области начал работу волонтерский штаб, который помогает пожилым людям с обеспечением продуктами, лекарствами и дезсредствами. Усилия профильных служб и управлений области сосредоточены на максимальном ограничении контакта людей, чтобы минимизировать риски распространения COVID-19", - отметили в пресс-службе.

Напомним: 

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Украина, Черновцы, Буковина, Заболевание, Карантин, Заражение, ГСЧС, Коронавирус, Госпродпотребслужба.
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