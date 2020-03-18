ВОЗ передала Украине вторую партию реагентов для тестирования на коронавирус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Украине еще один набор реагентов, которого хватит для 5 тыс. реакций.
Об этом говорится на странице ВОЗ в Facebook.
"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала второй набор реагентов для тестирования на COVID-19 для примерно 5000 реакций в Центр Общественного Здоровья МОЗ Украины. Первый набор был на 3000 реакций", - говорится в сообщении.
Указано, что ВОЗ пытается улучшить возможности Украины проводить тестирование на COVID-19, поскольку именно своевременная диагностика является самым эффективным инструментом для предотвращения случаев инфицирования и спасти жизнь.
Напомним:
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Страны ЕС согласовали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса.
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