ВОЗ передала Украине вторую партию реагентов для тестирования на коронавирус

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине ВОЗ передала вторую партию реагентов для спецтестов на COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Украине еще один набор реагентов, которого хватит для 5 тыс. реакций.

Об этом говорится на странице ВОЗ в Facebook.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала второй набор реагентов для тестирования на COVID-19 для примерно 5000 реакций в Центр Общественного Здоровья МОЗ Украины. Первый набор был на 3000 реакций", - говорится в сообщении.

Указано, что ВОЗ пытается улучшить возможности Украины проводить тестирование на COVID-19, поскольку именно своевременная диагностика является самым эффективным инструментом для предотвращения случаев инфицирования и спасти жизнь.

Напомним: